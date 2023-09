Widzisz taki nalot na krzewie? Błyskawicznie niszczy rośliny w ogrodzie

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Masz w ogrodzie jałowca? Musisz mieć się na baczności, bo na krzewie może pojawiać się rdza jałowca: groźna choroba grzybowa, która atakuje rośliny znienacka oraz błyskawicznie się rozprzestrzenia. Co gorsza, niszczy ona drzewa ozdobne, ale także owocowe, co może skutecznie pozbawić nas plonów. Co więcej, jałowca nie trzeba mieć w ogrodzie, aby ta choroba zjawiła się i u nas, a później dokonała zniszczeń. Jak rozpoznać rdzę jałowca? Jak z nią walczyć? Sprawdźmy.

Zdjęcie Rdza jałowca może wygląda ciekawie, ale jest bardzo groźna. Zagraża m.in. gruszy, jarzębinie i pigwie / 123RF/PICSEL