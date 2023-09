Inwazyjny gatunek grzyba rozprzestrzenia się w polskich lasach. Czy mamy się czego bać?

Mieszkanie w willi prezesa PiS na sprzedaż? Cena szokuje. „Właściciel zostanie sprawdzony”

02 Złotak wysmukły. Jak wygląda?

03 Czy Złotak wysmukły jest jadalny?

04 Czy Borowik wysmukły może być zagrożeniem dla polskich lasów?

Złotak wysmukły - co to za grzyb?

Złotak wysmukły - zwany też borowikiem wysmukłym lub borowikiem wrzosowym, to grzyb pochodzący z północno-wschodnich terenów USA. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczął pojawiać się Europie, na Tajwanie, a nawet na Madagaskarze. W 2011 roku zauważono go na Litwie, dwa lata później na Łotwie, a kilka lat temu spotykamy go także w Polsce. Początkowo najchętniej wyrastał na bałtyckim wybrzeżu, z czasem rozplenił się na inne części kraju - obecnie rośnie już w większości polskich lasów. Zdaniem znawców grzybów można go spotkać np. na nowosądeczczyźnie.

Złotak wysmukły. Jak wygląda?

Borowika amerykańskiego raczej łatwo jest odróżnić od innych gatunków grzybów - wyglądem nie przypomina trujących, jest jedynie odrobinę podobny do jadalnych koźlarzy.

W odróżnieniu od Borowika szlachetnego złotak jest bardziej wysmukły (podobnie jak koźlarz). Ma:

pomarańczowy kapelusz z charakterystyczną falbanką na brzegach (u młodych okazów jest zwykle ciemnobrązowy)

żółty lub brzoskwiniowy trzon

wypukły, niewypłaszczający się, szeroki, dosyć gruby kapelusz i gładką skórką - jego średnica może mieć od 4 do 20 cm

różowawy odcień miąższu (jego barwa ta nie zmienia się pod wpływem utlenienia)

Instagram Post Rozwiń



Czy Złotak wysmukły jest jadalny?

Borowik pochodzący z USA jest jadalny i co więcej zdaniem grzybiarzy - bardzo smaczny. Będzie nadawał się do potraw, w których zwykle wykorzystuje się borowiki - zup, sosów itp.

Czy Borowik wysmukły może być zagrożeniem dla polskich lasów?

Borowik wysmukły najlepiej rośnie w obecności sosen, z którymi to wchodzi w symbiozę - tzw. mikoryzę. Ten inwazyjny gatunek wspiera polskie drzewa w nawodnieniu i odżywianiu. Obecnie podaje się więc, że nie powinien stwarzać dla nich żadnego zagrożenia. Przyszłość pokaże czy rzeczywiście tak jest, jednak teraz, na wszelki wypadek lepiej nie wyrzucać resztek tego grzyba na tereny leśne, gdzie będzie jeszcze intensywniej się rozprzestrzeniał.

Prezentację Złotaka wysmukłego z dokładnym opisem jego wyglądu można obejrzeć również na platformie YouTube - materiał na temat tego gatunku zamieścił m.in. użytkownik "Paweł i Grzyby".

Wideo youtube