Uprawa monstery: Tylko tak się uda

Nawet solidna dawka najlepszych nawozów nie pomoże, jeśli nie spełnimy podstawowych warunków uprawy monstery. Wtedy staje się karłowata, trapią je choroby, nie wypuszcza nowych liści, a o pożądanych dziurach można tylko pomarzyć. Aby monstera przepięknie rosła, potrzebuje jasnego miejsca z rozproszonym światłem. Tylko to może sprawić, że nasza roślina będzie się wyróżniać na tle innych okazów, a z czasem stanie się naprawdę pokaźna.

Nie wolno zapominać o regularnym podlewaniu rośliny. Monstera potrzebuje nie tylko stałych dawek nawodnienie w doniczce w regularnych odstępach czasu, ale także zraszania. To ważne, ponieważ roślina w naturalnych warunkach porasta tropikalne lasy deszczowe, więc solidna dawka wilgoci aplikowana wprost na liście jest jak najbardziej wskazana. Jeśli chodzi o podlewanie, warto przyjrzeć się jej atrakcyjnym liściom. Czasami na jej końcach można dostrzec krople wody: to zjawisko całkowicie normalne, ponieważ w ten sposób, monstera pozbywa się nadmiaru wilgoci. Pamiętajmy, jeśli krople pojawiają się często, to może być to sygnał, że w doniczce jest za mokro, przelanie monstery może skończyć się jej gniciem.

Nawożenie monstery: Po co to robić?

Ustawiliśmy monsterę w docelowym, dogodnym miejscu? Fakt, takie warunki już mogą sprawić, że roślina będzie rosła bujnie, ale czasami potrzebuję solidnej dawki pierwiastków, m.in. azotu, potasu i wapnia. One właśnie zapewniają prawidłowy wzrost, ale nie tylko. Nawozy wzmocnią roślinę, a to zminimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybiczych, a także ataku pasożytów, takich jak przędziorki, wciornastki lub mszyce. Warto wiedzieć, że nawozy także zapewniają żywy i soczysty kolor liści, które są znakiem rozpoznawczym monstery. Oczywiście, można kupić preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po domowe specyfiki.

Jak przygotować domowe nawozy do monstery? Ich wykonanie jest banalne, a zastosowanie takich preparatów na pewno wyjdzie roślinom na korzyść. Co warto mieć na uwadze?

Nawóz z banana : skórkę owocu wystarczy umieścić w dużym słoju, zalać wodą i poczekać dwa dni.

: skórkę owocu wystarczy umieścić w dużym słoju, zalać wodą i poczekać dwa dni. Nawóz z pietruszk i: korzeń warzywa trzeba po prostu ugotować, ale bez dodatku soli. Po ostudzeniu warzywo może być składnikiem sałatki, a wywar nawozem.

i: korzeń warzywa trzeba po prostu ugotować, ale bez dodatku soli. Po ostudzeniu warzywo może być składnikiem sałatki, a wywar nawozem. Nawóz z herbaty: wystarczy zaparzyć czarną herbatę bez dodatków i gotowe.

Jak stosować nawóz do monstery?

Rośliny, które rosną w naszych domach, powinny być nawożone przez cały rok, ale z różną częstotliwością. Od wiosny do jesieni minimum raz w miesiącu, a zimą raz na dwa miesiące. Jak stosować domowe nawozy do monstery? Wystarczy zaaplikować je podczas podlewania, ale domowe specyfiki powinny być rozcieńczone z wodą w stosunku 1:1.

