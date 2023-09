Wykonaj ten zabieg końcem września. Tuje będą gęste i intensywnie zielone

Dostajesz 500 plus? Możesz otrzymać dodatkowe 400

Co daje nawożenie tui?

Tuje to niezbyt wymagające rośliny, które najczęściej wykorzystuje się do tworzenia żywopłotów. Są dosyć odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne, jednak aby nie traciły na atrakcyjnym wyglądzie konieczne jest ich nawożenie. Dzięki temu będą gęste, o intensywnej, zielonej barwie, a ich wzrost znacznie przyspieszy.

Kiedy nawozić tuje?

Przyjmuje się, że tuje najlepiej jest nawozić wiosną, latem i jesienią. W zależności od pory roku należy stosować rożne preparaty i zwrócić uwagę na termin. Nawożenie wiosenne powinno być przeprowadzone w kwietniu, najpóźniej na początku maja, letnie na początku lipca, a jesienne na przełomie września i października. Na co zwrócić uwagę podczas nawożenia tui jesienią, aby środki prawidłowo zadziałały na rośliny?

Jesienne nawożenie tui. Jak je przeprowadzić?

We wrzesień i w październiku do nawożenia tui warto zastosować preparaty zawierające dużo fosforu (P) i potasu (K) - specjalnie przygotowane mieszkanki na jesień można dostać w sklepach ogrodniczych, dostępne są zazwyczaj już od połowy lipca. Minerały te najlepiej przygotują rośliny do nadchodzącej zimy.

Poza tym wato też zastosować nawozy o dużej zawartości magnezu (Mg) - niedobory tego składnika mogą być przyczyną szpecących zażółceń na tujach i powodem obumieranie igieł.

Oprócz gotowych preparatów mineralnych dla tui dobrze będzie także raz w sezonie zaaplikować nawozy organiczne w formie płynnej. Ponadto ogrodnicy zalecają podsypywać wierzchnią warstwę ziemi torfem lub ziemią ogrodnicza do iglaków. W ten sposób dostarczone zostaną które potrzebne składniki do ich prawidłowego rozwoju - również próchnicę i pożyteczne organizmy glebowe.

Jak nawozić tuje?

Najłatwiejsze w aplikacji są nawozy mineralne w postaci granulek - wystarczy delikatnie je wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi.

Jeśli chodzi o nawozy płynne, należy wcześniej rozcieńczyć je z wodą w dawkach podanych przez producenta i stosować zalecenia podane na opakowaniu.