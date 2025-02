Więcej pieniędzy z PIT dla emerytów i rencistów. Jak je odzyskać?

Luty to tradycyjnie już miesiąc rozliczeń podatkowych - termin dla osób chcących zrobić to osobiście mija 30 kwietnia 2025 roku, po tym czasie system e-PIT rozliczy nas automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w tym roku wyśle aż ponad 10,4 mln deklaracji PIT do emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia. W jaki sposób powinni oni rozliczyć PIT, by zyskać jak najwięcej?