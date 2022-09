Wiele osób popełnia ten błąd. Biorą prysznic za krótko

Co z tym prysznicem?

Wiele osób od prysznica zaczyna dzień, a inni właśnie nim go kończą. Może on więc zarówno pobudzać, jak i odprężać po ciężkim dniu. Bez względu jednak o jakiej porze decydujemy się na prysznic, najważniejsze jest to, jak długo pod nim stoimy. Okazuje się, że wiele osób popełnia w tej kwestii błąd. Eksperci oszacowali czas, który należy poświęcić na wzięcie prysznica.

"The Sun" postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości. Wszystko przez wyniki, które wskazują, że spora część osób nie kąpie się codziennie. Wywnioskowano to z danych wskazujących, że w ciągu miesiąca 5,4 tys. Brytyjczyków wyszukiwało w internecie odpowiedzi na pytanie "jak często należy brać prysznic". Postanowiono więc skontaktować się z ekspertami.

Zdjęcie Prysznic może zarówno pobudzać, jak i odprężać po ciężkim dniu / 123RF/PICSEL

Jak długo powinien trwać prysznic?

Jak podaje "The Sun", Abbas Kanani, farmaceuta, twierdzi, że prysznic powinien trwać mniej więcej 8-10 minut. Jego zdaniem w tym czasie można skutecznie nawilżyć oraz oczyścić skórę.

Ekspert dodał, że zbyt długa kąpiel w gorącej wodzie wysusza skórę, natomiast trwający mniej niż pięć minut prysznic może nie być wystarczająco długi, by dokładnie umyć ciało. W konsekwencji może prowadzić do infekcji bakteryjnych lub grzybiczych. Poza tym farmaceuta zwrócił uwagę, by dokładnie myć każdą część ciała i nie pomijać pod prysznicem takich miejsc jak pępek oraz skóra za uszami.

Natomiast Sasha Dhoat, konsultantka dermatologiczna, odniosła się do temperatury. Jej zdaniem, zbyt gorąca woda może prowadzić do stanów zapalanych. Gdy skóra zaczyna się robić czerwona i podrażniona to znak, by zmienić swoją rutynę i kąpać się w nieco chłodniejszej wodzie. Wszystko po to, by nie naruszać naturalnej bariery ochronnej, jaką jest górna warstwa skóry.

Z kolei Hannah Symes zwróciła uwagę na kąpanie się w zimnej wodzie. Jak się okazuje, chłodne prysznice mogą pomagać w walce ze stresem, poprawiać krążenie, pobudzać i relaksować.

