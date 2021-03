Wielkanoc 2021. Te ozdoby będą modne w tym roku

Wielkanoc już za kilka dni. Choć z powodu pandemii, musimy ograniczyć przygotowania do świąt i zrezygnować z hucznych, rodzinnych spotkań, wciąż możemy poczuć wyjątkowy klimat Wielkiej Nocy.

Zdjęcie W Wielkanoc przyroda budzi się do życia - warto zaprosić ją do domu /123RF/PICSEL

Święta Wielkanocne to dla chrześcijan najważniejsze święta w roku. Upamiętniają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a wierzącym dają wiarę w nowy początek, nadzieję i radość. Wielkanoc zbiega się również w czasie z pierwszymi dniami wiosny - zmęczeni zimą wypatrujemy słonecznych dni, pierwszych pąków kwiatów i nowalijek.

Choć pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany większości z nas, nic nie stoi na przeszkodzie, by świąteczny, wiosenny klimat rozgościł się na dobre w naszych domach. Zobaczcie jakie ozdoby wielkanocne będą hitem w tym roku. Instagram wręcz kipi od inspiracji!





Wielkanocne ozdoby

Gaik

Gaik, nazywany w niektórych częściach Polski maikiem, to wielkanocny zwyczaj ludowy - jeszcze niedawno zapomniany, dziś, w nieco zmienionej formie, odzyskuje dawny blask. Gaik to sosnowa, zielona gałąź przybrana wstążkami, wydmuszkami jaj i innymi zrobionymi własnoręcznie ozdobami. Dzień po zatopieniu Marzanny, wnoszony był odświętnie do wsi, a zebrani mieszkańcy witali go tradycyjnymi przyśpiewkami. Gaik odwiedzał wszystkie domy we wsi, zapraszając symbolicznie wiosnę, a gospodynie odwdzięczały się plackami, jajkami i tym "czym chata bogata".



Z biegiem lat zwyczaj ten zaczęto traktować jako praktykę pogańską, ale na szczęście uchował się on jeszcze w niektórych polskich wsiach i... na Instagramie. Gaik z powodzeniem potraktować możemy bowiem jako współczesną ozdobę wielkanocną, wolną od plastiku i bardzo w klimacie "zero waste". Przygotowanie gaika jest proste - wystarczy kilka gałązek, znalezione w domu wstążki, wydmuszki jaj, bibułki lub zapomniane ozdoby świąteczne sprzed lat, by wiosna rozgościła się w domu na dobre!

Wieniec wielkanocny

Wieniec wielkanocny to prosta, ale efektowna świąteczna ozdoba, którą można kupić lub przygotować samemu. Wbrew pozorom tradycja wieszania takich wianków w domu lub na drzwiach wejściowych nie przyszła do nas z zachodu - Słowianie pletli wianki kilka razy w roku, a te przygotowane na Wielkanoc, miały symbolicznie zapraszać wiosnę do domu i przypominać o budzącej się do życia przyrodzie. Wianek wiszący na furtce lub drzwiach zapraszał do wejścia i rozgoszczenia się w kręgu rodzinnym.



Przygotowanie wielkanocnego wianka jest bardzo proste. Podstawę, czyli obręcz można wykonać samemu lub kupić w kwiaciarni. W zależności od tego, w jakim stylu ma być wianek, potrzebne nam będą kolorowe wstążki, małe pisanki, suszone kwiatki, kokardki, mini zajączki lub kurczaczki - ogranicza nas już tylko wyobraźnia! Gotowy wianek możemy zawiesić na bramie, drzwiach wejściowych lub udekorować nim świąteczny stół.





Rzeżucha

Trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół bez łąki z zielonej rzeżuchy - to prawdziwy symbol świąt i budzącej się przyrody. Rzeżucha to także witaminowa bomba i źródło witamin z grupy B, witamin C i K, wapnia, żelaza, magnezu i niezbędnych tłuszczów - warto jeść jej jak najwięcej, nie tylko w święta.





Kiedy wysiać rzeżuchę?

By zielona łączka mogła ozdobić świąteczny stół, musimy wysiać rzeżuchę tydzień przed Wielkanocą. Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie podstawki, talerzyka lub miseczki, hitem tego roku będą również skorupki jaj, z których wyrastać będzie rzeżucha. Dno pojemnika należy wyłożyć watą i lekko zwilżyć wodą. Na tak przygotowaną podstawę wysiewamy gęsto rzeżuchę, pamiętając, by nie zostawić pustych miejsc. Nasiona jeszcze raz zwilżamy wodą, a pojemnik ustawiamy w ciepłym i jasnym miejscu. Nasionka należy podlewać codziennie, tak, by wata była cały czas wilgotna. Po trzech dniach pojawią się pierwsze, małe kiełki, a po tygodniu będziemy się cieszyć piękną, zieloną łączką.





Wielkanocne zające

Zając to jeden ze świeckich symboli Wielkanocy - trudno wyobrazić sobie święta bez zajączków w koszyczku, na stole, a czasem również w ogródku. Jaka jest jego historia? Zając był w wierzeniach pogańskich symbolem płodności, to właśnie w marcu zające łączą się w pary i rozpoczynają swoje gody. Symbolizował on również odrodzenie i zwiastował dobrobyt - nie dziwi więc, że stał się symbolem świąt zwiastujących nowy początek.



Trudno wyobrazić sobie odświętnie przystrojony dom bez wielkanocnych zajączków. W tym roku możemy pójść na całość i ustawić je dosłownie wszędzie - na stole, przy drzwiach wejściowych, na nocnej szafce, balkonie czy w ogródku - niech wprowadzą do domu nadzieję i radość, której w tym roku łakniemy szczególnie!



