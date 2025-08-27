Pocenie się to fizjologiczna czynność i naturalny mechanizm obronny organizmu na zbyt wysokie temperatury. Nic dziwnego, że latem nasze ubrania dość szybko stają się nieświeże, a w okolicy pach pojawiają się uporczywe plamy. Ważne, by pozbywać się ich na bieżąco, szczególnie z kolorowych ubrań, które nie są odporne na działanie wybielacza.

Jak pozbyć się plam z potu za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona rewelacyjnie sprawdza się w usuwaniu trudnych plam z tkanin. Do szklanki wody wystarczy dodać 4 łyżki sody - taką mieszankę nałóż na uporczywe zabrudzenia i delikatnie wetrzyj miękką gąbką. Całość zostaw na 1-2 godziny, a następnie upierz w pralce jak zwykle.

Jak pozbyć się plam z potu za pomocą octu?

Użycie octu to najlepsza metoda w przypadku plam na kolorowych tkaninach, a także na jasnych koszulach. Ocet spirytusowy nie tylko chroni ubrania przed utratą kolorów, ale też zakwasza tkaninę i niejako ją impregnuje, tworząc dodatkową barierę ochronną przed kolejnymi plamami. Zabrudzony obszar wystarczy zamoczyć w niewielkiej ilości octu i zostawić na 15-20 minut, a następnie uprać jak zwykle w pralce.

Jak pozbyć się plam z potu za pomocą soku z cytryny?

Sok z cytryny idealnie usuwa plamy z potu z jasnych i białych ubrań. 5 łyżek soku z cytryny wystarczy zmieszać z 5 łyżkami wody i całość wylać na plamę. Taki "domowy wybielacz" świetnie rozprawi się z żółtymi naciekami i odświeży materiał. Po 20-30 minutach ubranie można uprać jak zwykle w pralce. Dla wzmocnienia efektu do detergentu można dodać łyżkę sody oczyszczonej, która świetnie wybiela tkaniny.

Uporczywe plamy z potu najlepiej usuwać na bieżąco przy użyciu octu, wody utlenionej, sody lub kwasku cytrynowego 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się plam z potu za pomocą wody utlenionej?

Plamy z potu na bawełnianych ubraniach z łatwością usuniesz też przy użyciu wody utlenionej. Wystarczy polać nią zabrudzoną powierzchnię tkaniny i odczekać 30 minut. W przypadku uporczywych lub starych plam warto przygotować babciną mieszankę - do kilku łyżek wody utlenionej należy dodać sól kuchenną lub sodę oczyszczoną, tak by powstała konsystencja pasty. Wystarczy ją nałożyć na plamę, lekko wetrzeć i poczekać 15-20 minut, a następnie ubranie wyprać jak zwykle w pralce.

