Francuzki piją i szybciej chudną. Do kawy dodają jedną łyżeczkę

Tomasz Hirkyj

Z czym pić kawę? Takie pytanie pada zapewne codziennie na całym świecie i odpowiedź nie zawsze jest oczywista. Francuzki mają swoją tajemnicę jednego z najpopularniejszych napojów. Nie tylko pobudza, ale może sprawić, że łatwiej jest zrzucić zbędne kilogramy i osiągnąć dobre samopoczucie. W czym tkwi sekret? Wystarczy zaparzyć kawę z lawendą i sprawdzić na własnej skórze, jakie daje nam korzyści.

Kawa z lawendą to patent na szczupłą sylwetkę Francuzek
Kawa z lawendą to patent na szczupłą sylwetkę Francuzek123RF/PICSEL

Czy kawa jest zdrowa? Nie wierz w bajki

Choć na temat kawy narosło wiele mitów, warto przynajmniej część z nich zweryfikować. Przede wszystkim czarny napar nie jest dla naszego zdrowia szkodliwy, o ile pije się go w racjonalnych ilościach. Dlatego dwie lub trzy filiżanki dziennie nie zrobią nam szkody, a wręcz przeciwnie. Kawa może regulować pracę układu krążenia, poprawiać działanie mózgu, a także pobudzać i dodawać energii.

Kawa jednak często pita jest z dodatkami: mlekiem, cukrem, masłem albo przyprawami korzennymi. Warto jednak warto sięgnąć po lawendę. Roślina ma mnóstwo zastosowań nie tylko w fitoterapii, ale także w innych dziedzinach, więc warto sprawdzić takie połączenie.

    Kawa z lawendą to wyjątkowy napój

    Filiżanka czarnej kawy otoczona świeżymi gałązkami lawendy oraz ziarnami kawy na zielonym tle, kompozycja kolorystyczna podkreślająca naturalny charakter sceny.
    Kawa jest zdrowa, a w połączeniu z lawendą może dawać spektakularne efekty123RF/PICSEL

    Lawenda jest skarbnicą cennych olejków eterycznych, które najbardziej znane są w kontekście odstraszania szkodników, takich jak mole czy kleszcze. Oczywiście, to tylko ułamek tego, co ona oferuje, ponieważ lawenda wpływa także na nasze samopoczucie. Może nie tylko poprawiać nasz nastrój, ale także wpływać na redukcję kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu. Dodatkowo lawenda wpływa na działanie mięśni gładkich, a to może poprawić działanie układu pokarmowego, co skutkuje szczupłą i smukłą sylwetką.

      To nie koniec działania lawendy. Skoro wpływa ona korzystnie na działanie układu pokarmowego, to warto o tym pamiętać, kiedy cierpimy np. z powodu niestrawności.

      Zarówno kawa, jak i lawenda mają substancje, które zaliczane są do przeciwutleniaczy. Działanie tych środków czynnych redukuje istniejące stany zapalne, ale także sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn, usuwaniu wolnych rodników (odpowiedzialnych za szybsze starzenie się organizmu), a także minimalizowaniu występowania chorób cywilizacyjnych.

      Wszystko właściwości kawy i lawendy w połączeniu mogą pomóc szybciej zrzucić zbędne kilogramy. Wystarczy przygotować napar i można przyjemnie rozpocząć dzień. Sprawdźmy, jak można szybko zrobić kawę z lawendą.

      Kawa z lawendą: sposób przygotowania

      Filiżanka czarnej kawy w ozdobnym spodku obok świeżo ściętej lawendy na ciemnym, drewnianym stole.
      Lawendę warto podgrzać: efekt będzie spotęgowany123RF/PICSEL

      Kawę z lawendą nie jest trudna w przygotowaniu, więc można takim naparem bardzo szybko rozpocząć dzień. Wystarczy zaparzyć kawę tak, jak zwykle robimy to na co dzień, a następnie dodajmy do filiżanki z "małą czarną" łyżeczkę suszonych kwiatów lawendy. Dla lepszego efektu oraz uwolnienia olejków eterycznych całość warto jeszcze podgrzać na małym ogniu.

      Pamiętajmy, że efekty odchudzające kawy z lawendą będą niewidoczne, jeśli nie włączymy do rytmu dnia minimalnej aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego żywienia.

