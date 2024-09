Wielu Polaków wyrzuca tę część. To duży błąd, gdyż świetnie działa na sylwetkę

Miąższ papai jest bogaty w składniki odżywcze, które przynoszą liczne korzyści dla zdrowia. Przede wszystkim jest źródłem witamin: C, A, E oraz kwasu foliowego. Dzięki temu wspomaga odporność organizmu, działa przeciwutleniająco, chroniąc komórki przed uszkodzeniami, a także korzystnie wpływa na wzrok i kondycję skóry. Miąższ papai zawiera również enzymy, w tym papainę, która ułatwia trawienie białek, co sprawia, że jest idealnym owocem do włączenia do diety osób z problemami trawiennymi.