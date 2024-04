Poskrzypka liliowa — co to za szkodnik?

Dorosłe osobniki są w stanie zimować w glebie. Nie mają dużych wymagań, a z ziemi wychodzą, gdy tylko robi się cieplej. Wzmożoną aktywność poskrzypki liliowej widać już w kwietniu, czasem nawet pod koniec marca. Cykl składania jaj trwa do połowy lata, więc w tym okresie ogrodnicy muszą zachowywać wzmożoną czujność.

Już po samej nazwie szkodnika można spodziewać się, że najbardziej łakomym kąskiem są dla niego efektowne lilie. Żeruje również na szachownicy. Te dwa gatunki stają się celem podczas składania jaj. Niestety, w jadłospisie poskrzypki lądują także inne rośliny. Należą do nich: konwalie majowe, kwiaty cebulowe, ale też cebula, szczypior i szparagi.

Niektórzy decydują się na ręczne wyłapywanie dorosłych osobników . Jest to zadanie żmudne i nie zawsze przynosi pożądane efekty. Wyczuwające zagrożenie chrząszcze wydają charakterystyczny dźwięk, czym ostrzegają resztę populacji. Poskrzypki chwilowo biorą nogi za pas, więc ich zbieranie zamienia się w szukanie igły w stogu siana. Część ogrodników zakłada rękawice i zbiera również jaja oraz larwy, lecz jest to działanie czysto doraźne.

Można zaopatrzyć się w specjalistyczne środki ochrony roślin. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze są one skuteczne, a wysoką odporność na ich wpływ wykazują larwy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować także domowy sposób na pozbycie się poskrzypki liliowej.

Wrzuć je do wiaderka lub dużego garnka i zalej pięcioma litrami wody.

Po upływie tego czasu przelej miksturę do butelki ze spryskiwaczem i zaaplikuj na zaatakowane rośliny. Właściwości czosnku działają drażniąco na szkodniki. Powtarzaj co tydzień do momentu, aż znikną z twoich rabat i grządek.