Wlej szklankę do pralki. Czarne ubrania będą jak nowe

Istnieje wiele domowych metod, dzięki którym wywabimy plamy, sprawimy, że ubrania odzyskają biel lub nadamy głębi kolorom. W wielu przypadkach wystarczy sięgnąć do kuchennych szafek. Tak jest i w tym przypadku. Kawa dodana do płynu do prania, zamiast zniszczyć, sprawi, że ubrania będą wyglądały na nowsze.

Zdjęcie Kawa dodana do płynu do prania sprawi, że ubrania będą wyglądały na nowsze / pexels.com