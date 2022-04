Spis treści: 01 Okna są ozdobą domu, jeżeli nie ma na nich smug. Sposoby na krystaliczne okna

02 Czym myć okna, żeby się błyszczały? Ocet, nabłyszczacz do zmywarki, czy może...płyn do płukania tkanin?

03 Mycie okien pianką do golenia - kontrowersyjny trik

04 Nabłyszczanie szyb po myciu. Wisienka na torcie podczas sprzątania

Okna są ozdobą domu, jeżeli nie ma na nich smug. Sposoby na krystaliczne okna

Mycie okien to jeden z obowiązków domowych, który niektórzy uwielbiają, dla innych jest zaś zmorą. Kłopotów może dostarczyć pojawienie się smug podczas czyszczenia okien. 12 kwietnia obchodzimy Dzień Czystych Okien, a to doskonała okazja, by raz na zawsze rozprawić się z problemem smug na szkle!

Jak wybielić firanki? Sprawdzone domowe sposoby!

Babciny odkamieniacz z ciepłego octu. Bezwzględny dla zacieków w muszli klozetowej

Skuteczne sposoby na mycie okien. Krok po kroku

Mycie okien domowymi sposobami. Poznaj tanie i skuteczne metody Smugi i mazy na szkle wyglądają niezwykle nieestyetycznie i psują cały efekt pracy. Wszystkiemu winne są nieodpowiednie narzędzia oraz detergenty do czyszczenia powierzchni szklanych.

Źle dobrana szmatka wystarczy, by pojawiły się znienawidzone przez wielu smugi. By tego uniknąć należy wybrać chociażby materiał taki jak mikrofibra, czy nylon, by pozbyć się tego problemu.

Miękkie kawałki tkaniny z mikrofibry, czy nylonu dobrze absorbują nadmiar wilgoci i nie pozwalają jej pozostawać na szkle. Nylon z kolei doskonale zbiera prócz wody, pyłki i kurz, który również lubi osadzać się na oknach.

Reklama

Odpowiednia ścierka to jednak nie cały sekret idealnie umytych okien. Na rynku znajdziemy wiele detergentów specjalnie do tej czynności przeznaczonych, ale można poradzić sobie z nimi też domowymi sposobami.

Czym myć okna, żeby się błyszczały? Ocet, nabłyszczacz do zmywarki, czy może...płyn do płukania tkanin?

Sposobów na umycie osób bez użycia dedykowanych do tego detergentów, jest wiele. Całkiem sporo z nich pochodzi jeszcze z czasów, gdzie sprzątając dom, trzeba było sobie radzić domowymi drogami, a mistrzyniami w tej dziedzinie zaradności okazały się nasze babcie.

Mycie okien, choć czynność ta wydaje się niezwykle banalna, można podzielić na trzy etapy:

mycie

wycieranie

nabłyszczanie

Każdy z tych etapów ma swoje sekrety, które warto znać, by cieszyć się lśniącymi oknami.

Do najsłynniejszej metody należy mycie okien octem. Ocet często wykorzystywany jest w domowych porządkach i również do mycia okien nadaje się doskonale. Wówczas potrzebny nam będzie roztwór wody z octem w stosunku 1:1.

Ocet doskonale radzi sobie z brudem, tłuszczem, kurzem i dodatkowo nabłyszcza, dlatego okna po takim myciu będą pięknie odbijać światło słoneczne.

Błysk oknom nada również używanie do ich mycia nabłyszczacza do zmywarek! Do wody wystarczy dodać niewielką ilość nabłyszczacza, np. szklankę na trzy litry wody.

Zobacz również: Jak usunąć rysy ze szkła? Pomoże produkt, który znajduje się w każdej łazience

Skoro tak dobrze sprawdza się przy myciu okien nabłyszczacz, to i płyn do mycia naczyń, również powinien dać sobie radę przy tej powierzchni szklanej. Tu jednak należy bardzo uważać z ilością dodawanego do wody płynu. Za duża jego ilość może przyczynić się właśnie do... powstawania smug.

Chociaż zazwyczaj nie mamy tego w domu, to dostaniemy ten produkt w każdej aptece - gliceryna farmaceutyczna. Ona także doskonale sprawdzi się jako dodatek do mycia okien.

By przygotować roztwór z gliceryny należy do miski z ciepłą wodą, wlać kilkanaście kropli (około łyżeczki) gliceryny farmaceutycznej lub płynu do płukania tkanin, a następnie dokładnie wymieszać i umyć tym roztworem szyby.

Zdjęcie Dobranie odpowiedniej ścierki do mycia okien jest bardzo ważne podczas tej czynności / 123RF/PICSEL

Mycie okien pianką do golenia - kontrowersyjny trik

Mało kto wpadłby na pomysł, by do mycia okien użyć pianki do golenia. Okazuje się jednak, że ten sposób ma swoje zastosowanie wtedy, kiedy szyby z jakichś powodów zaparowują.

To częsta zmora w okresie jesienno-zimowym, a trik ten można stosować nie tylko w domu, ale i w aucie! Aby umyć okna pianką do golenia, należy:

wstrząsnąć opakowaniem pianki

nałożyć ją równomiernie na oknach

następnie ściągnąć piankę ściągaczką do szyb, a nadmiar który został, wytrzeć ścierką do sucha

Do polerowania szyb dobrze sprawdzą się już wcześniej wspomniane ścierki z mikrofibry lub nylonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wyczyścić piekarnik? Interia DIY

Nabłyszczanie szyb po myciu. Wisienka na torcie podczas sprzątania

Choć używanie gliceryny, nabłyszczacza do zmywarki, czy octu, już daje nam piękny połysk, to można jeszcze wypróbować innych metod nabłyszczania szyb okiennych.

Wiele osób do polerowania okien stosuje gazety. Trzeba jednak uważać, by nie były one woskowane! Wówczas zamiast nadać oknom blask, tylko je ubrudzisz.

Zobacz również: Amoniak - tani i skuteczny pomocnik w sprzątaniu domu i nie tylko

Bezpieczniejszą opcją będą ręczniki papierowe, które wypolerują okna do sucha, a te lepszej jakości nie powinny zostawić żadnych, drobnych "włosków".

Okna można także polerować ściereczką z niewielką ilością wody z... cytryną!

Specyfik nakłada się na szyby czystą, miękką ściereczką, którą wycieramy okna kolistymi ruchami do sucha. Sok z cytryny lekko nabłyszcza, a o taki efekt właśnie nam chodzi.

Zdjęcie Ściągaczka do szyb szybko upora się z nadmiarem wody podczas mycia okien / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:

Jak wyczyścić sztućce ze srebra?

Jak szybko i bez problemów umyć okna?