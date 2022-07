Włóż do chleba gałązkę tego warzywa. Pozostanie świeży przez trzy tygodnie

Jak zachować świeżość chleba?

Katya Meckle tiktokera, która stara się edukować internautów w zakresie zdrowego żywienia i prawidłowego przechowywania produktów spożywczych podzieliła się ze swoimi obserwatorami sprytnym trikiem. Jak zachować świeżość chleba? Wystarczy do torebki z pieczywem włożyć gałązkę selera naciowego. Dzięki niemu chleb może zachować świeżość nawet przez trzy tygodnie!



Czy ten domowy sposób na czerstwy chleb działa? Najlepiej sprawdzić to osobiście, ale z komentarzy pod filmem tiktokerki można wnioskować, że jej obserwatorzy już to sprawdzili, a seler naciowy pomógł zachować świeżość chleba. Internauci podziękowali Meckle za to, że podzieliła się tym sposobem.



Jak wykorzystać czerstwe pieczywo?

Czerstwy chleb: Tak unikniesz tego problemu

Innym sposobem na to, aby nie jeść czerstwego chleba, jest rozważne planowanie. Jeśli zjedzenie całego bochenka nim stanie się suchy i twardy jak kamień, jest dla ciebie niemożliwe, możesz kupować w piekarniach połówkę chleba. Możesz też zamrozić jego część. Dzięki temu, gdy zajdzie potrzeba wystarczy go odmrozić i możesz się cieszyć świeżym chlebem. Mrożenie chleba pozwala też na oszczędności i jest zgodne z duchem zero waste — nie wyrzucasz pieczywa, którego nie udało Ci się zjeść, a przez to nie marnujesz też pieniędzy, kupując chleb, który ostatecznie ląduje w śmietniku. Zamrożony chleb możesz przechowywać w zamrażarce do trzech miesięcy.



