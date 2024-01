Spis treści: 01 Dlaczego własna rozsada?

02 Jakie rozsady przygotowujemy w styczniu?

03 Jak przygotować rozsadę?

Doświadczeni i zapobiegliwi ogrodnicy wysiewają niektóre warzywa do skrzynek już w styczniu, by wraz z nadejściem wiosny wysadzić sadzonki na grządki. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie - gotowe sadzonki można kupić wiosną w sklepie lub na giełdzie. Nasiona można wysiać też w wielu przypadkach wysiać wiosną bezpośrednio do gruntu, jednak wtedy na plony będziemy poczekać o wiele dłużej.

Dlaczego własna rozsada?

Zimą też można szukać grzybów. Co znajdują grzybiarze w styczniu? Dla części miłośników ogrodnictwa to po prostu satysfakcja z wyhodowania warzyw "od nasionka". Ale są i bardziej praktyczne przyczyny, dla których warto zdecydować się na domową rozsadę. Przede wszystkim można użyć własnych nasion zebranych w poprzednim sezonie lub nasion z pewnego źródła, które dają gwarancję, że uzyskamy pożądaną odmianę.

Zakup gotowych sadzonek może zakończyć się niespodzianką w okresie kwitnienia i owocowania - może się okazać, że mamy do czynienia z zupełnie inną odmianą.

Tymczasem domowa rozsada zapewnia wcześniejsze, obfitsze i bardziej jakościowe plony. Wysiew nasion do skrzynek najczęściej planuje się na luty, ale za niektóre rozsady warto zabrać się już w styczniu.

Jakie rozsady przygotowujemy w styczniu?

W styczniu do skrzynek wysiewamy nasiona:

Karczocha

Pomidorów

Papryki

Pora

Selera korzeniowego

Wczesnej kapusty

Poziomek

Zdjęcie Niektóre nasiona warto wysiać już w styczniu / 123RF/PICSEL

Jak przygotować rozsadę?

Nasiona można wysiewać do skrzynek (konieczne będzie pikowanie, czyli przesadzanie małych sadzonek do większych pojemników) albo jeszcze wygodniej - punktowo do wielodoniczek lub doniczek torfowych. W centrach ogrodniczych można zaopatrzyć się również w specjalną ziemię do rozsad, która optymalnie zaspokoi potrzeby kiełkujących roślin.

Aby rozsada się udała, należy zapewnić jej odpowiednie doświetlenie, temperaturę (dostosowaną do wymagań konkretnej rośliny, najczęściej jednak powyżej 20 st. C), a także stałą wilgotność podłoża. Często do skiełkowania potrzebna będzie nieco wyższa temperatura, którą można obniżyć dla siewek, które już wzeszły.