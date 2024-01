Spis treści: 01 Czy cukier może być nawozem?

Proces fotosyntezy sprawia, że w tkankach roślin wytwarzane są cukry. To właśnie one wpływają na zdrowy wzrost, rozwój oraz ogólną kondycję roślin. Grudnik nie stanowi tutaj wyjątku. Czy to oznacza, że wystarczy zaopatrzyć się w torebkę cukru, by pobudzić do życia marniejącą roślinę? Okazuje się, że tradycyjny cukier spożywczy nie działa na roślinę dokładnie tak samo, jak specjalistyczny nawóz. Korzenie nie są w stanie przyswoić go z gleby.

Czy zatem ma sens przygotowywanie odżywek z cukru? Ogrodnicy podkreślają, że ta metoda ma sens. Wprowadzenie cukru w głębsze warstwy ziemi spowoduje, że mikroorganizmy glebowe zaczną się lepiej rozwijać. Wynikiem tego będzie zwiększenie ilości materii organicznej, poprawa warunków rozwojowych, a w efekcie - zdrowszy i bardziej bujny wygląd rośliny.

Liście rodem wzięte z sukulentów, a kwiaty nieco przypominające te, które możemy oglądać, uprawiając fuksję. Grudnik, zwany także szlumbergerą lub zygokaktusem, to roślina naturalnie porastająca brazylijskie lasy deszczowe. Prawdziwą gwiazdą staje się w okresie Bożego Narodzenia, a zainteresowaniem cieszy się aż do wiosny. To właśnie w porze zimowej, kiedy biały puch otula krajobraz, obsypuje się barwnymi kwiatami, które już z daleka przyciągają wzrok.

Zygokaktus może stać się prawdziwą ozdobą każdego pomieszczenia, ale tylko wtedy, gdy zapewnimy mu prawidłowe warunki do rozwoju. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Najlepiej ustawić roślinę na stanowisku, od którego dociera jedynie światło rozproszone. Wielogodzinna ekspozycja na ostre światło słoneczne zamieni dumny okaz w usychający kikut. Kolejnym istotnym aspektem jest temperatura.

Floryści doradzają, by jak oka w głowie pilnować jej poziomu w pomieszczeniu. Latem grudnik potrzebuje ok. 20 st. C, a zimą wskaźnik nie powinien przekraczać ok. 6-10 st. C. Opiekując się grudnikiem, nie możemy także zapomnieć o podlewaniu. Specjaliści wskazują, by ziemia w doniczce była stale wilgotna, ale w tym samym czasie nie można przelać delikatnych korzeni. Dobrym pomysłem będzie także włączenie do rutyny pielęgnacyjnej nawozów. Możemy wybrać zarówno te specjalistyczne, jak i przygotować prosty środek własnoręcznie.

Energetyczny koktajl dla szlumbergery

Zamiast wydawać pieniądze na drogie środki wspomagające zdrowy rozwój rośliny, poszperajmy najpierw w kuchennych szafkach. Do przygotowania skutecznej odżywki potrzebujemy jednej stołowej łyżki zwykłego białego cukru oraz 500 ml ciepłej wody. Oba składniki mieszamy do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Alternatywnie możemy wykorzystać tubkę glukozy.

Po uzyskaniu roztworu pozostawiamy go do wystudzenia, a następnie podlewamy marniejącego w oczach grudnika. Przy zachowaniu regularności i stosowaniu raz w miesiącu, zauważymy, że roślina odzyskała nienaganny wygląd. Floryści sugerują, by jednorazowo zastosować porcję ok. 200 ml płynu. Domowy środek wykorzystamy także do podlewania pomidorów oraz innych roślin ogrodowych.

