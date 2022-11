Kurtka wypełniona puchem doskonale zdaje egzamin w okresie jesienno-zimowym, a przy tym jest lekka i zapewnia odpowiedni komfort. Wybierając kurtkę z mieszanką pierza i puchu gęsiego lub kaczego, należy zwrócić także uwagę na materiał, z którego jest ona uszyta. Jeśli kurtka podczas jej użytkowania będzie przepuszczać wodę lub wilgoć, wypełnienie ubije się, przez co straci ona swoje właściwości cieplne.

Czy kurtkę puchową można prać w pralce?

Wiele osób w obawie przed zniszczeniem kurtki z wypełnieniem z puchu stroni od jej prania. Tymczasem taka forma prania jest dla kurtki najbezpieczniejsza. Trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach, by puchówka nie uległa zniszczeniu.

Do prania kurtki puchowej powinniśmy używać detergentów przeznaczonych właśnie do puchu. Na rynku dostępnych jest wiele płynów do prania odzieży z wypełnieniem puchowym, których skład znacząco różni się od klasycznych środków piorących, dzięki czemu po wyjęciu kurtki z pralki unikniemy przykrej niespodzianki.

Zdjęcie Do prania kurtki puchowej należy używać specjalnie przeznaczonych do tego detergentów / 123RF/PICSEL

Kurtkę puchową należy prać według wskazówek producenta umieszczonych na metce, ale jeśli z jakichś przyczyn nie możemy odczytać zawartych tam informacji, najbezpieczniej będzie prać w temperaturze, około 30-40 st. C, ustawiając wirowanie na 600 obrotów na minutę.

Zanim włożymy kurtkę do pralki, zapnijmy wszystkie zamki i wywińmy ją na lewą stronę. Dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze namoczenie kurtki w letniej wodzie i delikatne jej ugniatanie w celu pozbycia się powietrza z wypełnienia. Dzięki takiemu zabiegowi zminimalizujemy ryzyko zbytniego ubicia się puchu.

Jak kurtkę puchową prać ręcznie?

Zasady ręcznego prania kurtki puchowej są bardzo podobne do tych z użyciem pralki. W tym przypadku odpowiednia temperatura prania to także 30-40 st. Przed dokonaniem samej czynności prania warto kurtkę przez godzinę namoczyć. Pamiętajmy o wywinięciu kurtki na lewą stronę i stosowaniu środków przeznaczonych do puchu. Ręczne pranie kurtki z wypełnieniem z puchu polega na delikatnym jej ugniataniu. Po skończeniu prania kurtkę należy dokładnie spłukać pod bieżącą wodą, unikając jej wyżymania.

Zdjęcie Zanim wypierzemy kurtkę puchową, przeczytajmy wskazówki producenta umieszczone na metce / 123RF/PICSEL

Jak suszyć kurtkę puchową?

Jednym ze sposobów na bezpieczne wysuszenie kurtki puchowej po praniu, jest użycie suszarki bębnowej. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie programu do suszenia delikatnych tkanin, by temperatura nie przekraczała 60 st. Do bębna suszarki warto włożyć kilka piłek tenisowych, które dokładnie rozbiją puch.

Kurtkę puchową możemy także wysuszyć, umieszczając ją na całej powierzchni klasycznej, stojącej suszarki. Co kilka godzin przewracamy kurtkę na drugą stronę, delikatnie ją strzepując. Dzięki temu puch równomiernie się rozbije, a kurtka po wyschnięciu będzie puszysta.