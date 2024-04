Ile włożyć do koperty? Oto odwieczny dylemat

Galopująca inflacja powoduje, że wiele osób zastanawia się faktycznie, ile włożyć pieniędzy do koperty z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że jest to uroczystość religijna i właśnie duchowe przeżycia powinny być uwypuklone w ciągu tego ważnego dnia. Tak samo cenna jest obecność najbliższej rodziny, przyjaciół domu oraz rodziców chrzestnych, którzy podjęli się zadania wsparcia rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka.

Zatem, ile włożyć do koperty z okazji Pierwszej Komunii Świętej? Przede wszystkim warto dostosować wysokość kwoty do własnych finansowych możliwości, więc powinno dać się tyle, ile nas stać, mając na uwadze religijny charakter uroczystości.

Grubość koperty komunijnej: oto aktualne stawki

Choć o pieniądzach w dniu Pierwszej Komunii Świętej nie powinno się dyskutować, wiele osób zastanawia się, jaką kwotę wręczyć pierwszokomunijnemu dziecku. Stawki zależne są jednak od kilku czynników: stopnia pokrewieństwa, zażyłości z dzieckiem, od tradycji panujących w regionie oraz od sytuacji finansowej. Wychodzi na to, że dalsza rodzina, np. wujkowie i ciocie, wręcza pieniądze od 200 do 400 złotych. Bliższa (dziadkowie) około 500 zł. Ile dają rodzice chrzestni do koperty komunijnej? Okazuje się, że stawka jest płynna, ale zazwyczaj dolna granica zaczyna się od 800 zł, a kończy na kwotach czterocyfrowych.

Czy sama koperta od chrzestnego wystarczy?

Należy pamiętać, że Pierwsza Komunia Święta to uroczystość duchowa. Pieniądze idą na drugi plan 123RF/PICSEL

Jeśli chrzestni uważają, że nie stać ich na taki wydatek albo twierdzą, że przedstawione kwoty są wygórowane, można oczywiście włożyć mniej pieniędzy do koperty. Z drugiej strony trzeba także podkreślić duchowy wymiar rodzinnej uroczystości, a do tego szczególnie zobowiązani są rodzice chrzestni, którzy deklarowali się pomocy w katolickim wychowaniu dziecka. Co w takim razie rodzice chrzestni mogą podarować dziecku? W tym wypadku można udać się do sklepu z dewocjonaliami. Dobrym pomysłem będzie podarowanie egzemplarza Pisma Świętego wraz z dedykacją. Inny pomysł? Może być to obrazek ze świętym patronem (imiennikiem dziecka), Aniołem Stróżem lub Michałem Archaniołem, który w tradycji chrześcijańskiej chroni przed złem i grzechem.

Dobrym zwyczajem jest również wręczenie okolicznościowej kartki z życzeniami. Choć najcenniejszą pamiątkę, którą dziecko doceni dopiero po latach, są własnoręcznie ułożone życzenia, to można również posiłkować gotowymi. Z drugiej strony można dopisać coś osobistego, np. kilka słów o relacji łączących nas z dzieckiem pierwszokomunijnym.

Jakie prezenty na pierwszą komunię?

Hulajnoga elektryczna od jakiegoś czasu często wręczana jest z okazji Pierwszej Komunii Świętej 123RF/PICSEL

Jeszcze kilkanaście lat temu każde dziecko z okazji Pierwszej Komunii Świętej otrzymywało rower oraz inne, mniejsze prezenty dostosowane np. do zainteresowań dziecka. Temat podarunków komunijnych wręczanych obecnie, poruszaliśmy niedawno. " Do klasycznych prezentów dla dziecka na pierwszą komunię należą m.in. różnego rodzaju dewocjonalia, biżuteria, rower, hulajnoga elektryczna, kamera, smartfon, komputer, konsola do gier, smartwatch itd." - czytamy. Oprócz różnych przedmiotów szczególną popularnością cieszą się opłacanie kursów językowych, fundowanie wycieczek czy zakup biletów do parku rozrywki. Ale to nie wszystko. Wiele osób podchodzi pragmatycznie do przyszłości dziecka i decydują się inne, długofalowe rozwiązania.



Od niedawna jednym z częściej wybieranych rodzajów upominku dla dziecka na uroczystość pierwszej komunii, jest zakładanie konta oszczędnościowego i regularne zasilanie go odpowiednią kwotą. Zazwyczaj takie konto prowadzone jest przez rodziców chrzestnych dziecka do momentu, aż ukończy ono 18 lat. - czytamy.