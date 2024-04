Przechodzisz na emeryturę? Nie rób tego w tych miesiącach

Wysokość świadczenia, które otrzymują polscy emeryci, zależy nie tylko od zwaloryzowanego kapitału początkowego i środków zapisanych na subkoncie, ale także średniego dalszego trwania życia, a nawet terminów waloryzacji składek i emerytur. To wszystko sprawia, że można wstępnie określić, w których miesiącach bardziej opłaca się przejść na emeryturę, a w których jest to mniej opłacalne. Co warto wiedzieć, by otrzymać jak najwyższe świadczenie?