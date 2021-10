Wrzuć czosnek do toalety. Zaskakujący efekt!

Po czosnek sięga wiele osób w przypadku przeziębienia i innych chorób układu oddechowego. Czosnek zwalcza nie tylko infekcje, ale także może chronić przed zawałem i udarem, a do tego wspomagać trawienie. Okazuje się, że ten antybakteryjny środek znalazł również zastosowanie w domowych porządkach.

Każdy wie, jak ważna jest regularne sprzątanie łazienki. Wiele osób sięga po chemiczne środki, jednak można do tego wykorzystać coś, co znajduje się niemal w każdej kuchni.



Okazuje się, że coraz częściej czosnek jest stosowany podczas domowych porządków. Wszystko to za sprawą allicyny, która ma właściwości bakteriobójcze. W związku z tym może być skutecznym środkiem dezynfekującym toaletę.

Otóż wystarczy wrzucić do toalety dwa obrane ząbki czosnku, zostawić na noc i rano spłukać wodą. By zahamować rozwój bakterii, najlepiej ten trik stosować dwa razy w tygodniu.

