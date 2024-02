Spis treści: 01 Osad z kamienia w czajniku — skąd się bierze?

02 Jak odkamienić czajnik sodą?

03 Nieoczywisty patent na kamień w czajniku

Osad z kamienia w czajniku — skąd się bierze?

Czynnikiem, który doprowadza do powstawania osadów w czajniku, jest twarda woda. Podczas gotowania znajdujące się w niej jony wapnia i magnezu wytrącają się pod postacią węglanów, szybko przywierając do ścianek urządzenia.

Z tego powodu woda staje się mętna i pogarsza się jej smak. Łatwo stracić ochotę na ulubioną herbatę czy kawę. Co więcej, brak reakcji i regularnego czyszczenia urządzenia negatywnie wpływa na jego działanie i skraca żywotność. W przypadku czajników elektrycznych może dojść do sytuacji, w której sprzęt będzie pobierać więcej energii, zwiększając niepotrzebnie rachunki za prąd. Czyszczenie czajnika nie powinno być więc czynnością, która odkładamy w nieskończoność.

Zdjęcie Nie zaniedbuj urządzenia — inaczej usterki to tylko kwestia czasu / 123RF/PICSEL

Jak odkamienić czajnik sodą?

Wśród domowych sposobów na kamień w czajniku prym wiedzie soda oczyszczona. Jej właściwości czyszczące są wykorzystywane podczas gruntownych porządków zarówno w łazience, jak i w kuchni. Powszechnie dostępny i tani produkt pomoże uporać się z osadem nagromadzonym we wnętrzu czajnika.

Wymieszaj 1,5 l wody z czterema łyżkami stołowymi sody oczyszczonej.

Wlej miksturę do czajnika i zostaw na godzinę. Jeśli dawno nie przeprowadzałeś czyszczenia, czas ten wydłuż do dwóch-trzech godzin.

Na koniec wylej i dokładnie wypłucz wnętrze urządzenia.

Jeśli okaże się, że soda pozostawiła charakterystyczny zapach, napełnij czajnik czystą wodą i ją zagotuj. W ten prosty sposób pozbędziesz się kamienia bez użycia chemicznych preparatów.

Zdjęcie Jak pozbyć się kamienia z czajnika? Działaj sprytnie / 123RF/PICSEL

Nieoczywisty patent na kamień w czajniku

Kuchenne resztki powstające po przygotowaniu posiłku nie muszą od razu lądować w koszu. Obierki z ziemniaków do czyszczenia czajnika to nieoczywisty trik, który początkowo może wydawać się nieco zaskakujący. Wystarczy jednak raz go przetestować, by przekonać się o skuteczności patentu.

Potrzebujesz garści oczyszczonych skórek z ziemniaków. Włóż je do czajnika, zalej wodą i zagotuj. Dla najlepszych efektów cały zabieg dobrze jest wykonać dwa-trzy razy. Po wypłukaniu urządzenia zauważysz, że kamień zniknął, a twoje napoje znów będą dobrze smakować.

