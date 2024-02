Spis treści: 01 Przyczyny zatkanego odpływu — na to musisz uważać na co dzień

02 Pierwsze objawy problemów z rurami

03 Tabletka wielofunkcyjna

04 Domowy sposób na zatkany zlew

Przyczyny zatkanego odpływu — na to musisz uważać na co dzień

Niestety, w kontekście powodów, przez które odpływ staje się niedrożny, musimy posypać głowy popiołem. Najczęściej za ten stan rzeczy odpowiadają nasze zaniedbania. Wylewanie do kuchennego zlewu fusów z kawy czy herbaty albo zużytego oleju sprawia, że tłuszcz i brud oblepiają instalację. Nieuwaga, przez którą resztki jedzenia dostają się do rur to kolejna przyczyna zatkanego zlewu.

W łazience wcale nie jest łatwiej. Tu pojawiają się resztki mydła czy włosy, które nieopatrznie dostają się do odpływu. Brak odpowiednich zabezpieczeń i regularności w porządkach w końcu doprowadzają do tego, że woda przestaje spływać w umywalce, wannie i brodziku kabiny prysznicowej.

Reklama

Zdjęcie Zlewozmywak w kuchni jest szczególnie narażony na zatory / 123RF/PICSEL

Zobacz: Kroję plasterek i wkładam do doniczki. Po dobie wiem, co szkodzi skrzydłokwiatowi

Pierwsze objawy problemów z rurami

Trudno powiedzieć, by zatkany odpływ mógł nas zaskoczyć. Zanim instalacja stanie się całkowicie niedrożna, bez trudu da się wyłapać pierwsze objawy. Działać należy od razu, by nie dopuszczać do sytuacji, w której konieczna będzie wizyta specjalisty lub użycie inwazyjnych środków chemicznych. O zatorze w rurach świadczą:

powolne spływanie wody;

podejrzane dźwięki bulgotania wydobywające się z rur;

brzydki zapach z odpływu.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Z tego powodu dużą pomocą będzie zamontowanie sitka. Wyłapie większe kawałki jedzenia, które mogłyby znaleźć się w zlewie podczas przyrządzania posiłków. Prosty gadżet przydatny okaże się także w łazience, powstrzymując włosy przed wpadaniem do rur. Zdarza się jednak, że tego typu akcesoria nie eliminują wszystkich substancji blokujących drożność odpływu. Wtedy z pomocą przychodzą domowe sposoby na udrożnienie rur.

Tabletka wielofunkcyjna

Zastosowanie tabletek do zmywarki nie ogranicza się wyłącznie do mycia naczyń. Okazuje się, że właściwości czyszczące niewielkiej pastylki wykorzystać można w innych celach, w tym do skutecznego udrożnienia odpływu. Jak się za to zabrać?

Jedną tabletkę rozpuść w niedużym pojemniku wypełnionym gorącą wodą.

Poczekaj, aż całkowicie się rozpuści i wlej do problematycznego odpływu. Zostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Rano przepłucz ciepłą wodą.

Substancje zawarte w tabletkach do zmywarki rozpuszczą tłuszcz i inne zabrudzenia, dzięki czemu użytkowanie zlewu czy umywalki znów będzie bezproblemowe.

Zdjęcie Tabletki do zmywarki są niezbędne w domu / 123RF/PICSEL

Domowy sposób na zatkany zlew

Jeśli szukasz naturalnych środków czyszczących, swoją uwagę skieruj na doceniany od lat ocet. Z racji swojego kwasowego charakteru doskonale sprawdza się w rozpuszczaniu nagromadzonych w rurach zanieczyszczeń. Im wcześniej użyjemy go do udrożnienia rur, tym lepsze efekty przyniesie.

Pół szklanki octu wlej do odpływu i zostaw na kilkanaście minut. Po tym czasie zalej gorącą wodą, która pomoże spłukać rozpuszczone zabrudzenia. Metodę stosować możesz profilaktycznie raz w tygodniu, by nie dopuścić do tworzenia zatorów.

Polecamy: Jak zamaskować dziury w kafelkach? Naprawiamy dziury i pęknięcia w ścianie oraz podłodze