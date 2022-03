Zastosowanie liści laurowych podczas prania

Liście laurowe od razu kojarzą się z kuchenną przyprawą. Okazuje się, że mają także inne zastosowanie i idealnie sprawdzają się podczas prania.

Chociaż robienie prania nie jest czymś skomplikowanym, to należy mieć na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim trzeba pamiętać o dokładnej segregacji ubrań pod względem kolorów. Czasami jednak zdarza się, że w pralce zawieruszy się, chociażby jedna kolorowa skarpetka, która zafarbuje inne rzeczy. W takiej sytuacji warto pamiętać o liściach laurowych.

Co zrobić, gdy ubrania zafarbują się podczas prania?

Wbrew pozorom, gdy podczas prania zafarbują się jakieś ubrania, nie trzeba od razu wydawać pieniędzy na specyfiki odplamiające. Wystarczy wypróbować tani, domowy sposób, który poradzi sobie z takim problemem.

Zdjęcie Jeśli w pralce zawieruszy się, chociażby jedna kolorowa skarpetka, która zafarbuje inne rzeczy, to w takiej sytuacji warto pamiętać o liściach laurowych / 123RF/PICSEL

W ratowaniu zafarbowanych ubrań pomocne będą liście laurowe. Wystarczy umieścić je w woreczku na bieliznę, wrzucić do pralki wraz z odzieżą, która potrzebuje ratunku i ustawić program.

Jeśli ubrania są bardzo mocno zafarbowane, to warto wykorzystać nieco zmodyfikowany sposób. W takiej sytuacji pomoże wywar. By go przygotować, należy kilka liści laurowych wrzucić do garnka, zalać wodą, a następnie wszystko zagotować.

Tak przygotowany wywar trzeba ostudzić. Po upływie kwadransa zafarbowaną odzież można przełożyć do wywaru i pozostawić na kilka godzin. Ostatnim krokiem jest ponowne wypranie ubrań.

***

