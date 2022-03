Zapach stęchlizny na ubraniach - skąd się bierze?

Wyjmujesz z szafy ubrania i czujesz zapach stęchlizny? Powodów tego może być wiele. Najczęściej nieprzyjemny zapach pojawia się na ciuchach, których długo nie nosimy. Winę w tym przypadku ponosić mogą bakterie, które znajdują się na meblach. Dlatego ważne jest częste wietrzenie szafy i czyszczenie jej, dbanie o zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Zapach stęchlizny może pojawić się także na odzieży, której dokładnie nie wysuszyliśmy. Przykład - odzież sportowa. Często po treningu wrzucamy przepoconą koszulkę czy spodenki do torby i zapominamy o nich. A powinniśmy natychmiast je wyprać i dokładnie wysuszyć. Mieszanka potu i wilgoci sprawia, że przesiąkają one specyficznym zapachem. Niektórym zdarza się również schować do szafy niedokładnie wysuszone ubranie, a wtedy wilgoć wywoła pleśń i pojawi się trudny do zniwelowania smród.

Powodem problemów może być także stan pralki. Jeśli nie dbamy o nią odpowiednio, nie czyścimy jej regularnie - nagromadzone zanieczyszczenia, osad, bakterie - to wszystko może wpłynąć na stan naszych ubrań. Aby uniknąć zapachu stęchlizny, nigdy nie należy zostawiać prania w bębnie pralki. Ważne jest również pomieszczenie, w którym suszymy ubrania. Powinno być suche i ciepłe.

Jak usunąć zapach stęchlizny z ubrań? Domowe sposoby

Czasami wystarczy wyprać ciuchy ponownie i problem znika. A co, gdy to nie działa? Są różne metody, które mogą pomóc w pozbyciu się zapachu stęchlizny.

1. Metoda - zamrożenie

Jednym ze sposobów na pozbycie się brzydkiego zapachu i bakterii z ubrań może okazać się ich zamrożenie. Wkładamy je najpierw do foliowego opakowania, a następnie do zamrażalnika, na całą noc. Niskie temperatury neutralizują nieprzyjemne zapachy.

2. Szklanka octu dodana do prania

Kolejnym sposobem na to, aby pozbyć się zapachu stęchlizny z ciuchów, jest użycie octu - dodajemy szklankę octu do proszku (tylko, gdy pierzemy kolorowe ubrania). Dzięki temu już podczas prania woń zostanie usunięta. Przy białym praniu podobnie zadziała wybielacz.

3. Soda oczyszczona zamiast proszku

Zdjęcie Sok z cytryny i soda oczyszczona pomaga w codziennym sprzątaniu / 123RF/PICSEL

Podobnie jak ocet zadziała soda oczyszczona. Szklanka rozpuszczonej sody dodana do proszku albo zamiast niego, wysoka temperatura prania (odpowiednio dobrana do ubrań) i pozbycie się pleśni, która odpowiada za nieprzyjemny zapach, nie będzie stanowiło już większego problemu.

4. Kilka kropli olejku sosnowego

Jak jeszcze można usunąć zapach stęchlizny z ubrań? Pomocny okazać się może także olejek sosnowy. Wystarczy dodać kilka kropli do prania. Poradzi sobie z zarodnikami pleśni, plamami, nada przyjemny zapach.

5. Prasowanie

Pomocne w walce z nieprzyjemnym zapachem będzie także żelazko. Wyprasuj ubrania w wysokiej temperatury, a nieprzyjemny zapach będzie znacznie mniej wyczuwalny.

