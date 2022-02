Jak ułatwić sobie pranie?

Mogłoby się wydawać, że robienie prania to czynność, w której za wiele nie da się zmienić, zawsze wygląda tak samo i nie jest skomplikowana.

Istnieją jednak domowe sposoby, dzięki którym można w łatwy sposób pozbyć się uporczywych plam, uniknąć gubienia skarpetek, a co więcej, sprawić, że ręczniki znów będą miękkie.

Triki, które ułatwiają pranie

Dość częstym problemem są ręczniki, które po pewnym czasie robią się szorstkie i przestają wchłaniać wodę. Wbrew pozorom wcale nie trzeba ich wyrzucać. By znów były miękkie, wystarczy zastosować trik z octem białym.



Ręczniki umieszczamy w pralce i wybieramy odpowiedni program. Następnie w miejsce, w które wsypujemy proszek, należy wlać jedną szklankę octu.

To płyn do płukania sprawia, że ręczniki w mniejszym stopniu zaczynają chłonąć wodę. W związku z tym do szufladki przeznaczonej na płyn do płukania wsypujemy opakowanie sody oczyszczonej i włączamy pranie.



Podczas prania warto również wykorzystać piłki do tenisa. Działają zmiękczająco bez dodatkowych środków chemicznych i dodatkowo podczas wirowania pomagają odsączyć pranie z wody. Poza tym poleca się pranie kurtek puchowych oraz poduszek wraz z piłeczkami. Dzięki nim zachowują swój kształt i nie zbijają się.



Zdjęcie Ręczniki znów będą miękki za sprawą octu oraz sody / 123RF/PICSEL

Dość uporczywymi plamami są te powstałe za sprawą potu. Zazwyczaj są widoczne pod pachami. Te żółte zacieki są uciążliwe i zazwyczaj nie schodzą za sprawą zwykłego prania. Tutaj z pomocą przychodzi aspiryna.

Wystarczy rozgnieść kilka tabletek z dodatkiem niewielkiej ilości wody. W ten sposób powinna powstać gęsta pasta, którą należy wetrzeć w miejsce plam. Po upływie 15 minut ubrania należy wrzucić do pralki i wyprać tak jak zawsze.

Ponadto, by uniknąć elektryzowania oraz mechacenia się ubrań, do pralki można wrzucić kulkę folii aluminiowej. Dodatkowo, jeśli nie chcemy, by skarpetki za każdym razem ginęły w pralce, warto je prać w specjalnych woreczkach.

