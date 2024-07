Kiedy mamy do czynienia z przykrym zapachem z toalety, często przyczynę stanowią zatkane rury odpływowe. W miejscach tych zbierają się bakterie, które są powodem pojawienia się brzydkiego zapachu. Jak można poradzić sobie z tym problemem? Najlepszym sposobem na udrożnienie odpływu, jest użycie gorącej wody z sodą oczyszczoną. To substancja lekko żrąca, która jest tania i ekologiczna, a zarazem skuteczna. Wystarczy, że pół szklanki sody wsypiesz do muszli klozetowej i zalejesz gorącą wodą. Odczekaj kilka minut i spłucz wodę, efekt będzie od razu widoczny.