Czym myć okna, żeby się błyszczały?

Czyste szyby i ramy okienne pozbawione choćby najmniejszych zabrudzeń są prawdziwą wisienką na torcie w wysprzątanym mieszkaniu. Jak często myć okna, by zaoszczędzić sobie czasu i nie musieć godzinami szorować ich z warstwy kurzu? Producenci okien PCV doradzają, by poddać je kompleksowej pielęgnacji raz na dwa lub trzy miesiące. Wszystko zależy jednak od miejsca zamieszkania. W miastach lub przy ruchliwych ulicach brud zbierze się o wiele szybciej.

Zapał do mycia okien z pewnością się przyda, ale nie warto zapominać także o odpowiednich akcesoriach. Jeśli chcemy uzyskać lśniące szyby, postawmy na miękkie ściereczki z mikrofibry. To kawałki tkaniny wyróżniające się cienkimi włóknami, które doskonale radzą sobie z zebraniem brudu. Ich dodatkową zaletą jest duża chłonność wody, dzięki czemu nie pozostawiają nieestetycznych smug. Podczas zakupów warto przyglądnąć się metce i wybrać te o gramaturze 250-300 g/m2 i splocie pętelkowym.

Czy gliceryna nadaje się do mycia okien?

Niewielkie zabrudzenia, ślady palców czy smugi na szybach szybko zlikwidujemy za pomocą ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Rozwiązanie podziała jednak na chwilę, a już po niedługim czasie zauważymy, że okna ponownie wyglądają nieporządnie. Jeśli chcemy zachować ich nieskazitelny wygląd na dłużej, czeka nas wyprawa do pobliskiej apteki. Już za ok. 5 złotych kupimy 50 gramów gliceryny farmaceutycznej, która wyniesie mycie okien na zupełnie nowy poziom.

Odrobina gliceryny w wodzie do mycia okien zapobiegnie smugom 123RF/PICSEL

Spryskanie szyb wodą wymieszaną z gliceryną sprawi, że pokryją się niewidocznym filtrem ochronnym, który utrudni zabrudzeniom osadzanie się na ich powierzchni. Co ciekawe, składnik znajdziemy także w płynie do zmiękczania tkanin lub specjalnym zimowym płynie do spryskiwaczy. Nie musimy jednak kupować specjalnych specyfików. Skuteczny środek przygotujemy samodzielnie w domu.

Jak zrobić płyn do szyb z gliceryną?

Zakup preparatu aptecznego zakończył się sukcesem, pora przejść do wyczekiwanego mycia szyb. Jak poprawnie użyć gliceryny, by umyć szyby bez smug? W tym celu potrzebujemy niewielkiej miednicy, wiaderka lub czystej plastikowej miski. Napełniajmy ją ciepłą wodą i wlewamy jedną łyżeczkę gliceryny farmaceutycznej. Teraz wystarczy całość dokładnie wymieszać i starannie umyć roztworem szyby. Pamiętajmy, by zawsze przecierać tę część okna od góry do dołu. Na koniec sięgnijmy po suchą szmatkę i tym razem przejedźmy od dołu do góry. Tak wyczyszczone okna zachwycą nieskazitelnym wyglądem przez długie miesiące.

Sposób na czyste okna materiały prasowe

