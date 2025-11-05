Wyciśnij i dodaj przyprawę. Fugi będą wizytówką łazienki i kuchni
Cienkie paski fug są ozdobą każdej łazienki, ale chłoną brud jak magnes. Niewiele trzeba, aby szybko zmieniły swój kolor, który będzie się odznaczał. Co więcej, ich utrzymanie w nienagannej czystości jest uciążliwe, ale nie jest niemożliwe. Jak wyczyścić fugi domowym sposobem? Poznaj najlepsze patenty na czyste fugi.
Czyszczenie fug krok po kroku
Czy czyszczenie fug jest uciążliwe? Nie, ale trzeba zabrać się do zadania należycie. Nawet codzienne mycie podłóg nie sprawi, że na pewno będą idealnie czyste, a wszystko przez fakt, że są bardzo cienkie i nawet najmniejszy brud może się tam dostać. Jak czyścić fugi? Można robić to na wiele sposobów, ale warto najpierw dobrać do tego odpowiednie narzędzia. Czasami, co prawda, wystarczy zwykła gąbeczka albo ściereczka złożona w odpowiednie sposób, ale trzeba przyznać jedno: nie zawsze w ten sposób fugi będą nieskazitelnie czyste.
Co zrobić, żeby fugi faktycznie były czyste? Można zainwestować w przeznaczone do tych miejsc specjalne szczoteczki, które można kupić w sklepach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać ze starych szczoteczek do zębów, które do higieny jamy ustnej już niespecjalnie się nadają.
Czym czyścić fugi, żeby były czyste?
Czyszczenie fug spędza nam sen z powiek? Nie musimy się negatywnie nastawiać do tego zadania, bo prawdopodobnie korzystaliśmy z nieodpowiednich metod. Zanim jednak sięgniemy po produkty z drogerii albo dyskontu, wypróbujmy domowe sposoby na czyszczenie fug.
- Ocet spirytusowy: najbardziej sprawdzi się na fugi podłogowe. Wystarczy nanieść specyfik na spoiny płytek, delikatnie wpasować szczoteczką, a następnie zostawić minimum na 30 minut.
- Soda oczyszczona i woda utleniona: opakowanie proszku trzeba wymieszać z taką ilością wody utlenionej, aby powstała pasta. Otrzymaną mieszanką można czyścić fugi na podłogach i ścianach.
- Pasta do zębów: najlepiej sięgnąć po tę wybielającą. Sprawdzi się nie tylko do białych fug, ale także do innych kolorów.
- Cytryna z solą: sok z jednego owocu wystarczy wymieszać z łyżką soli. Mieszankę można stosować do wszystkich kolorów fug.
