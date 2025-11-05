Czy czyszczenie fug jest uciążliwe? Nie, ale trzeba zabrać się do zadania należycie. Nawet codzienne mycie podłóg nie sprawi, że na pewno będą idealnie czyste, a wszystko przez fakt, że są bardzo cienkie i nawet najmniejszy brud może się tam dostać. Jak czyścić fugi? Można robić to na wiele sposobów, ale warto najpierw dobrać do tego odpowiednie narzędzia. Czasami, co prawda, wystarczy zwykła gąbeczka albo ściereczka złożona w odpowiednie sposób, ale trzeba przyznać jedno: nie zawsze w ten sposób fugi będą nieskazitelnie czyste.