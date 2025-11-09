Zestaw zagadek dla bystrych umysłów. Tylko nieliczni znają wszystkie odpowiedzi

Weekendy bywają trudne, zwłaszcza dla naszych szarych komórek. Jednak istnieją proste i przyjemne sposoby, aby temu zaradzić. Rozwiązywanie testów na inteligencję, czy łamigłówek matematycznych to gimnastyka dla mózgu. Oto zestaw składający się z trzech zadań, a każde z nich odpowiada za inną umiejętność. Przyjrzyj się temu, co sprawia ci największy kłopot i poćwicz nad tym. Powodzenia!

Zestaw zagadek na bystry umysł. Poradzisz sobie?
Łamigłówka dla bystrzaków. Czy potrafisz logicznie myśleć?

Zacznijmy od analitycznego ćwiczenia, które rozrusza twoje szare komórki. Jeśli sprostasz temu wyzwaniu, to z pozostałymi zagadkami będzie ci dużo łatwiej. Zadanie przedstawia ciąg liczb, jednak ukryty jest w nim pewien schemat. Podaj, jaka liczba kryje się pod znakiem zapytania. Na rozwiązanie tej zagadki masz 15 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła! 

Do wyboru masz cztery odpowiedzi:

  • a) 36
  • b) 48
  • c) 63
  • d) 67
Dany ciąg: 3, 7, 15, 31, ?

Poszło gładko? A może jednak to zadanie okazało się zbyt trudne? Początki prawie zawsze bywają kłopotliwe, jednak nie poddawaj się. Oto schemat, który ukryty jest w tym zadaniu: do każdego poprzedniego wyrazu należy dodać i obliczyć: x2 + 1. Zatem przejdźmy do podstawiania:

  • 3 x 2 + 1 = 7
  • 7 x 2 + 1 = 15
  • 15 x 2 + 1 = 31
  • 31 x 2 + 1 = 63 - poprawna odpowiedź to: c!
Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Test na inteligencję. Jak ma się twoja wyobraźnia?

Oto przyjemne i lekkie ćwiczenie, które będzie wymagało od ciebie pobudzenia kreatywności oraz wyobraźni. To bardzo ważne umiejętności, gdyż potrafią przydawać się niemal w każdej dziedzinie życia. Rozwijając je, jesteśmy w stanie kreować więcej rozwiązań i lepiej rozumieć innych. Na poniższym obrazku znajduje się polecenie. Masz tylko 10 sekund! Nie trać cennego czasu. Aby poznać poprawną odpowiedź, przesuń obrazek z prawej do lewej strony.

Test z matematyki, który zdają nieliczni. Jak sobie poradzisz?

Nadeszła pora na najtrudniejszą część zestawu ćwiczeń. Wielu internautów miewa na tym etapie kłopot. Jednak przeprowadzimy cię przez rozwiązanie krok po kroku. A może poradzisz sobie sam? Poniższy obrazek przedstawia polecenie matematyczne, a na rozwiązanie masz 10 sekund. Presja czasu może być przeszkodą, jednak pozwala lepiej rozwijać logiczne myślenie w trudnych i napiętych sytuacjach. Powodzenia!

Ilustracja kolorowej książki na jasnoróżowym tle z tekstem matematycznym dotyczącym obliczania liczby nieprzeczytanych stron po dwóch tygodniach czytania według podanych proporcji.
Udało ci się dotrwać do końca? Brawo! Jednak czy zagadka cię nie pokonała? Jeżeli tak, to nic się nie stało i potraktuj to ćwiczenie jako zabawę. Regularne rozwiązywanie łamigłówek sprawia, że za każdym razem jest tylko lepiej. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki matematycznej.

Pierwszy tydzień:

  • 240 x 1/3 = 80

Drugi tydzień:

  • 240 - 80 = 160
  • 1/4 z 160 = 40

Końcowe rozwiązanie:

  • 80 + 40 = 120 - tyle stron przeczytano
  • 240 - 120 = 120 - tyle stron pozostało do przeczytania
