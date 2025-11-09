Łamigłówka dla bystrzaków. Czy potrafisz logicznie myśleć?

Zacznijmy od analitycznego ćwiczenia, które rozrusza twoje szare komórki. Jeśli sprostasz temu wyzwaniu, to z pozostałymi zagadkami będzie ci dużo łatwiej. Zadanie przedstawia ciąg liczb, jednak ukryty jest w nim pewien schemat. Podaj, jaka liczba kryje się pod znakiem zapytania. Na rozwiązanie tej zagadki masz 15 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła!

Do wyboru masz cztery odpowiedzi:

a) 36

b) 48

c) 63

d) 67

Dany ciąg: 3, 7, 15, 31, ?

Poszło gładko? A może jednak to zadanie okazało się zbyt trudne? Początki prawie zawsze bywają kłopotliwe, jednak nie poddawaj się. Oto schemat, który ukryty jest w tym zadaniu: do każdego poprzedniego wyrazu należy dodać i obliczyć: x2 + 1. Zatem przejdźmy do podstawiania:

3 x 2 + 1 = 7

7 x 2 + 1 = 15

15 x 2 + 1 = 31

31 x 2 + 1 = 63 - poprawna odpowiedź to: c!

Test na inteligencję. Jak ma się twoja wyobraźnia?

Oto przyjemne i lekkie ćwiczenie, które będzie wymagało od ciebie pobudzenia kreatywności oraz wyobraźni. To bardzo ważne umiejętności, gdyż potrafią przydawać się niemal w każdej dziedzinie życia. Rozwijając je, jesteśmy w stanie kreować więcej rozwiązań i lepiej rozumieć innych. Na poniższym obrazku znajduje się polecenie. Masz tylko 10 sekund! Nie trać cennego czasu. Aby poznać poprawną odpowiedź, przesuń obrazek z prawej do lewej strony.

Test na inteligencję Canva Pro INTERIA.PL

Test z matematyki, który zdają nieliczni. Jak sobie poradzisz?

Nadeszła pora na najtrudniejszą część zestawu ćwiczeń. Wielu internautów miewa na tym etapie kłopot. Jednak przeprowadzimy cię przez rozwiązanie krok po kroku. A może poradzisz sobie sam? Poniższy obrazek przedstawia polecenie matematyczne, a na rozwiązanie masz 10 sekund. Presja czasu może być przeszkodą, jednak pozwala lepiej rozwijać logiczne myślenie w trudnych i napiętych sytuacjach. Powodzenia!

Zagadka matematyczna CanvaPro INTERIA.PL

Udało ci się dotrwać do końca? Brawo! Jednak czy zagadka cię nie pokonała? Jeżeli tak, to nic się nie stało i potraktuj to ćwiczenie jako zabawę. Regularne rozwiązywanie łamigłówek sprawia, że za każdym razem jest tylko lepiej. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki matematycznej.

Pierwszy tydzień:

240 x 1/3 = 80

Drugi tydzień:

240 - 80 = 160

1/4 z 160 = 40

Końcowe rozwiązanie:

80 + 40 = 120 - tyle stron przeczytano

240 - 120 = 120 - tyle stron pozostało do przeczytania

