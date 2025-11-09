Zestaw zagadek dla bystrych umysłów. Tylko nieliczni znają wszystkie odpowiedzi
Weekendy bywają trudne, zwłaszcza dla naszych szarych komórek. Jednak istnieją proste i przyjemne sposoby, aby temu zaradzić. Rozwiązywanie testów na inteligencję, czy łamigłówek matematycznych to gimnastyka dla mózgu. Oto zestaw składający się z trzech zadań, a każde z nich odpowiada za inną umiejętność. Przyjrzyj się temu, co sprawia ci największy kłopot i poćwicz nad tym. Powodzenia!
Łamigłówka dla bystrzaków. Czy potrafisz logicznie myśleć?
Zacznijmy od analitycznego ćwiczenia, które rozrusza twoje szare komórki. Jeśli sprostasz temu wyzwaniu, to z pozostałymi zagadkami będzie ci dużo łatwiej. Zadanie przedstawia ciąg liczb, jednak ukryty jest w nim pewien schemat. Podaj, jaka liczba kryje się pod znakiem zapytania. Na rozwiązanie tej zagadki masz 15 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i do dzieła!
Do wyboru masz cztery odpowiedzi:
- a) 36
- b) 48
- c) 63
- d) 67
Dany ciąg: 3, 7, 15, 31, ?
Poszło gładko? A może jednak to zadanie okazało się zbyt trudne? Początki prawie zawsze bywają kłopotliwe, jednak nie poddawaj się. Oto schemat, który ukryty jest w tym zadaniu: do każdego poprzedniego wyrazu należy dodać i obliczyć: x2 + 1. Zatem przejdźmy do podstawiania:
- 3 x 2 + 1 = 7
- 7 x 2 + 1 = 15
- 15 x 2 + 1 = 31
- 31 x 2 + 1 = 63 - poprawna odpowiedź to: c!
Test na inteligencję. Jak ma się twoja wyobraźnia?
Oto przyjemne i lekkie ćwiczenie, które będzie wymagało od ciebie pobudzenia kreatywności oraz wyobraźni. To bardzo ważne umiejętności, gdyż potrafią przydawać się niemal w każdej dziedzinie życia. Rozwijając je, jesteśmy w stanie kreować więcej rozwiązań i lepiej rozumieć innych. Na poniższym obrazku znajduje się polecenie. Masz tylko 10 sekund! Nie trać cennego czasu. Aby poznać poprawną odpowiedź, przesuń obrazek z prawej do lewej strony.
Test z matematyki, który zdają nieliczni. Jak sobie poradzisz?
Nadeszła pora na najtrudniejszą część zestawu ćwiczeń. Wielu internautów miewa na tym etapie kłopot. Jednak przeprowadzimy cię przez rozwiązanie krok po kroku. A może poradzisz sobie sam? Poniższy obrazek przedstawia polecenie matematyczne, a na rozwiązanie masz 10 sekund. Presja czasu może być przeszkodą, jednak pozwala lepiej rozwijać logiczne myślenie w trudnych i napiętych sytuacjach. Powodzenia!
Udało ci się dotrwać do końca? Brawo! Jednak czy zagadka cię nie pokonała? Jeżeli tak, to nic się nie stało i potraktuj to ćwiczenie jako zabawę. Regularne rozwiązywanie łamigłówek sprawia, że za każdym razem jest tylko lepiej. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie zagadki matematycznej.
Pierwszy tydzień:
- 240 x 1/3 = 80
Drugi tydzień:
- 240 - 80 = 160
- 1/4 z 160 = 40
Końcowe rozwiązanie:
- 80 + 40 = 120 - tyle stron przeczytano
- 240 - 120 = 120 - tyle stron pozostało do przeczytania