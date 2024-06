Wartość odżywcza kaparów

Kapary to zamknięte i ususzone pąki kwiatowe kaparu ciernistego. Wyróżniają się intensywnym słodko-kwaśnym i lekko pikantnym smakiem. Są jednym z podstawowych produktów wykorzystywanych jako przyprawa w daniach kuchni śródziemnomorskiej. Oprócz wyrazistego smaku oferują także bogactwo składników odżywczych.

Kapary są niskokaloryczne, co sprawia, że są doskonałym dodatkiem do diety odchudzającej. W jednej łyżce (około 9 gramów) znajdują się zaledwie 2 kalorie. Zawierają również niewielką ilość węglowodanów (0,4 g) i błonnika (0,3 g), co może pomóc w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Choć składają się głównie z wody (aż 85 proc.), to pozostałe 15 proc. to prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i antyoksydantów.

Te ostatnie, znane również jako polifenole, odgrywają znaczącą rolę w ochronie organizmu przed działaniem szkodliwych wolnych rodników. Dzięki nim zapobiegamy procesom starzenia i ryzyku chorób nowotworowych. W kaparach znajdują się trzy ważne polifenole: kempferol, kwercetyna oraz rutyna. Te substancje nie tylko chronią nas przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, ale także wspierają przyswajanie innych składników odżywczych, uszczelniają naczynia krwionośne i spowalniają utlenianie witaminy C, która również występuje w kaparach.

Kapary to źródło witaminy C. 123RF/PICSEL

Warto zauważyć, że witamina C jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Wzmacniania odporność i pomaga opóźnić procesy starzenia. Kapary są również źródłem witaminy A, która ma właściwości przeciwnowotworowe, korzystnie wpływa na zdrowie oczu i poprawia stan skóry.

Nie zapominajmy także o minerałach. W kaparach znajdziemy dużo wapnia, magnezu, potasu i sodu. Jednak ze względu na wysoką zawartość sodu, warto zachować umiar i zbilansować dietę, aby uniknąć nadmiaru. Hipernatremia, czyli zbyt duża ilość sodu we krwi, może prowadzić do problemów z nadciśnieniem tętniczym.

Właściwości kaparów – na co są dobre?

Kapary to niezwykle wszechstronny składnik, który może wzbogacić naszą kuchnię i pozytywnie wpłynąć na nasz zdrowie. Są korzystne dla osób z problemami wątroby i układu pokarmowego. Pomagają ograniczać wzdęcia, przeciwdziałają biegunce i łagodzą dolegliwości jelit.

Ich niskokaloryczność (15 g kaparów to tylko 3 kcal) sprawia, że można je bez obaw dodawać do posiłków w czasie diety odchudzającej. Wpływają również na procesy metaboliczne organizmu, jednak warto zachować umiar, ponieważ mogą zwiększać apetyt.

Ponadto kapary dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów regulują działanie układu krążenia i pomagają zachować młody wygląd skóry. Są także uważane za skuteczny afrodyzjak, dlatego warto o nich pamiętać podczas romantycznej kolacji.

Jak rozpoznać dobre kapary?

Najlepsze kapary mają rozmiar nieprzekraczający 7 mm. Im mniejsze, tym bardziej wyraziste w smaku i bardziej zwarte. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kapary pierwszej jakości są przechowywane w oleju lub soli, a nie w occie. Zanim wybierzemy konkretny produkt, powinniśmy się przyjrzeć ich rodzajów, ponieważ mogą różnić się w smaku:

nonpareil : to najmniejszy rodzaj kaparów, zwykle mierzący mniej niż 7 mm. Są najbardziej pożądane ze względu na delikatną strukturę i wyjątkowy smak;





surfines : są nieco większe od nonpareil i mają średnicę wynoszący około 7-8 mm. Wyróżniają się intensywnym smakiem i są popularne w wielu kuchniach;





capucines : to kapary średniej wielkości, zwykle o średnicy 8 mm do 9 mm. Mają nieco silniejszy smak i są wszechstronne w użyciu;





grusas: to największy rodzaj kaparów, mierzący ponad 9 mm.

Kapary to pączki kwiatowe, które mają różną wielkość, od ziarnka pieprzu po odmiany wielkości oliwki. Pąki kwiatowe zbiera się ręcznie zanim się rozwiną, a następnie suszy na słońcu i marynuje. Im kapary są większe, tym smak jest intensywniejszy, natomiast małe kapary są bardziej aromatyczne.

Jak jeść kapary? Czy można jeść je na surowo?

Kapary to pączki kwiatowe lub owoce rośliny capparis spinosa. Choć często myślimy o nich jako o warzywach, są one bliższe owocom. Roślina kaparowa rośnie w rejonie Morza Śródziemnego, ale można ją spotkać również w innych suchych i gorących klimatach, takich jak Australia, Egipt czy Pakistan. Występują w dwóch formach: kapary (małe, zbierane przed rozkwitnięciem) i caper berries (większe, po przekwitnięciu). Oba mają podobny profil smakowy i różnią się tylko rozmiarem.

Kapary w stanie surowym są bardzo gorzkie i niejadalne. Dlatego konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie. Po odpowiednim przygotowaniu ich smak jest kwiatowy, cierpki i słony. Jeśli lubisz kwaśne smaki, które pobudzają kubki smakowe, to kapary są dla ciebie.

Jak przygotować kapary do spożycia? Muszą być ręcznie zbierane z krzewów. Ważne jest, aby zrywać pączki tuż przed ich otwarciem. Następnie moczymy je w wodzie przez około 6 godzin, aby je zrehydratować. Ten proces zmniejsza ich gorzki smak. Po namoczeniu kapary można dodawać do potraw. Są idealne do smażenia z masłem lub oliwą, jako składnik sosów, do pieczenia na blasze lub jako dodatek do dań tuż przed podaniem.

Z czym jeść kapary?

Kapary to niezbędny składnik francuskiego sosu remoulade, który podaje się na zimno do różnych rodzajów mięs i wędlin. W kuchni śródziemnomorskiej kapary są często dodawane do pizzy, sałatek, makaronów, sosów pomidorowych oraz potraw z mięsem drobiowym, rybami i owocami morza. Ich wyrazisty smak i charakterystyczna konsystencja wzbogacają te dania, nadając im unikalny aromat i smak. Z czym jeszcze można jeść kapary? Oto kilka najciekawszych propozycji:

łosoś pieczony w maśle czosnkowo-kaparowym : kapary dodają wyrazistego smaku do pieczonego łososia. Ryba staje się bardzo maślana, krucha i dosłownie rozpływa się w ustach;





crostini z kozim serem, papryką i kaparami : połączenie koziego sera, pieczonej papryki, kaparów, szczypiorku (lub zielonej cebulki), czosnku, soli i pieprzu na bagietce to prawdziwy hit. Takie danie idealnie sprawdzi się jako lekka kolacja lub przekąska;





wegański sos Caesar : w tym przypadku wykorzystaj hummus jako bazę. Sos będzie czosnkowy, i pikantny. Może być nieco gęstszy niż ten gotowy, ale z pewnością zachwyci Twoje kubki smakowe;





sałatka z makaronem capellini i cytryną: makaron jest delikatny, serowy i sycący, a czosnek, kapary, bazylia i cytryna nadają mu wyjątkowego smaku. Czerwone chili doda lekkiej ostrości, ale jeśli wolisz delikatniejsze danie, możesz użyć pokrojonej papryki.

Jeśli lubisz chrupiące jedzenie, pokochasz smażone kapary. Są niezwykle kruche, a ich smak jest lekko orzechowy i słony. Upewnij się, że przygotujesz dużą porcję, ponieważ istnieje ryzyko, że nie będziesz mogła przestać ich jeść.

