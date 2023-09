Wróg żylaków i toksyn. Zmień w swoich nawykach jedną rzecz

Poznaj patent na rośliny w domu. Zagości u ciebie na stałe Tuje to jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych roślin, wybieranych przez Polaków do ogrodów. Nic dziwnego, bo są proste w uprawie, szybko rosną i mają niewielkie wymagania. Tuje należy sadzić od wczesnej wiosny do późnej jesieni - są bardzo odporne na mróz, dlatego mogą być sadzone nawet do kilku tygodni przed pojawieniem się pierwszych przymrozków!

Tuje preferują żyzną glebę, ale poradzą sobie w każdych warunkach, byleby tylko ziemia nie była zbyt podmokła. Dobrze rosną w nasłonecznionym i zabezpieczonym przed wiatrem miejscu. Tuje najlepiej jest podlewać rano albo wieczorem i od czasu do czasu aplikować im odpowiednio dobrany nawóz.

Przed posadzeniem tui należy zanurzyć ich korzenie w wiaderku z wodą na około 15 minut i wykopać głęboki dół, wypełniony żyzną ziemią. Powinien on być co najmniej dwa razy większy niż bryła korzeniowa rośliny. Tuje muszą stać pionowo, w odległości co najmniej 50, 60 cm od siebie.

Kiedy sadzić tuje? Wiosną czy jesienią?

Tuje można sadzić tak naprawdę przez cały sezon wegetacyjny, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ostatecznym terminem jest druga połowa października, około sześciu tygodni przed pierwszymi przymrozkami.

Od ogólnej reguły jest jednak wyjątek - tuje, które zostały wykopane bezpośrednio ze szkółki i nie zostały ponownie umieszczone w donicy z ziemią, najlepiej sadzić jest wczesną wiosną, od połowy kwietnia do połowy maja lub od września do października.

