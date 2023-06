Czyszczenie fug - co zrobić, by nie brudziły się tak szybko?

Porady Drogie środki czystości nie będą potrzebne. Dzięki temu kamień zniknie na dobre Mimo regularnego mycia podłóg, fugi po pewnym czasie znacznie ciemnieją, a wszystko to przez zanieczyszczenia, które zbierają się na ich powierzchni. Mop nie zawsze dociera do każdego zakamarka, co sprawia, że co pewien czas trzeba poświęcić więcej czasu na domycie fug. Wiele osób stawia na szorowanie gąbką lub szczoteczką. Klęczenie przez dłuższy czas często kończy się dokuczliwym bólem, co sprawia, że czyszczenie fug to dla wielu zmora.

Warto jednak mieć na uwadze, że istnieje prosty sposób, by fugi nie brudziły się tak szybko. Wystarczy po dokładnym wyczyszczeniu przetrzeć je świecą parafinową. W ten sposób można również zapobiec pojawianiu się pleśni. Wszystko przez to, że wosk zabezpieczy przed wilgocią i przy okazji ochroni przed przywieraniem brudu do chropowatej powierzchni fug.

Jak wyczyścić fugi w prosty sposób?

Podczas czyszczenia fug wielu korzysta ze sklepowych detergentów. Warto jednak wykorzystać produkty z kuchni, by nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także usprawnić cały proces.

W tej sytuacji pomocny będzie przede wszystkim ocet, który w domowych porządkach jest wręcz niezastąpiony. Wystarczy wymieszać go z wodą w proporcji 1:1 i miksturę przelać do butelki z atomizerem. Następnie należy spryskać nią fugi, po 30-40 minutach przetrzeć gąbką i gotowe. Przy większych zabrudzeniach sprawdzi się nieco mocniejsza mieszanka z dodatkiem sody oczyszczonej. Dzięki temu fugi będą jak nowe.

Podobnie zadziała sok z cytryny oraz mieszanka sody oczyszczonej i wody utlenionej. Wiele osób do czyszczenia fug poleca także pastę do zębów, a także proszek do pieczenia, którym wystarczy zasypać brudną powierzchnię. Po kwadransie trzeba przetrzeć wszystko mokrą ściereczką lub gąbką.

