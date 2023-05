Mole spożywcze, którymi nazywamy najczęściej omacninę spichrzanka i mklika mącznego, są owadami, które upodobały sobie miejsca, w których przechowujemy żywność. Sieją prawdziwe spustoszenie w naszych kuchniach i spiżarniach, a walka z nimi nie należy do najłatwiejszych.

Czy mole spożywcze przylatują z dworu?

Larwy moli spożywczych przynosimy najczęściej do swoich mieszkań z zewnątrz. Wyjątkowo rzadko zdarza się, żeby owady same wleciały do naszego mieszkania przez otwarte okno czy drzwi. Niekiedy mogą przyfrunąć z pobliskiego śmietnika lub zapuszczonego mieszkania, jednak najczęściej przynosimy je do swoich domów wraz z zakupami.

Zdjęcie Przejrzyj zapasy. Wyrzuć żywność, w której znajdziesz insekty / 123RF/PICSEL

Larwy zagnieżdżają się najczęściej w produktach sypkich: mące, kaszy czy ryżu. Podczas zakupów warto więc zwrócić na nie większą uwagę. Jeśli zauważymy jakiekolwiek drobne pajęczynki lub larwy, natychmiast odłóżmy taki produkt.

Mole są najbardziej aktywne podczas cieplejszych pór roku. Niestety, nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć się przed ich inwazją. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów, dzięki którym wypędzimy je ze swojej kuchni.

Jak pozbyć się moli raz na zawsze?

Walka z molami spożywczymi nie należy do najłatwiejszych. Kiedy zauważymy w naszym domu jakiekolwiek oznaki ich obecności, warto natychmiast działać. Na początek należy usunąć z kuchni bądź spiżarni wszystkie zakażone produkty spożywcze. Kolejno warto sięgnąć po sprawdzone domowe sposoby walki z nieproszonymi gośćmi.

Jakiego zapachu nie lubią mole spożywcze? Owady będą uciekać w popłochu, kiedy poczują zapach octu jabłkowego. Ten jest duszący i nieprzyjemny, dzięki czemu szybko odstraszy mole. Istnieją dwa sposoby wykorzystania tego produktu.

Na początek warto przetrzeć octem jabłkowym wszystkie kuchenne szafki. W ten sposób zabezpieczymy się przed ich kolejną inwazją. Później wystarczy nalać trochę octu do niewielkiego słoiczka i ustawić go w kuchni. Ocet zwabi mole, a potem po prostu w nim utoną.

Liść laurowy na mole

Kiedy w naszej kuchni pojawią się mole spożywcze warto także natychmiast sięgnąć po przyprawę, którą bez przeszkód znajdziemy w zapasach. Mowa o liściu laurowym. Kiedy już pozbędziemy się wszystkich zainfekowanych przez mole produktów, umieśćmy w domowych zapasach dwa lub trzy liście laurowe.

Zdjęcie Suszone liście laurowe doskonale radzą sobie w walce z molami spożywczymi / 123RF/PICSEL

Suchy liść nie wpłynie na smak produktów, a stworzy skuteczną ochronę przed niechcianymi gośćmi. Mole nie znoszą bowiem ich zapachu, a czując go - natychmiast uciekną.