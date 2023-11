Wykryto niebezpieczne związki w popularnych przekąskach. Polacy kupują je na potęgę

Jest nazywana eliksirem młodości. Znajdziesz ją w tanim produkcie

Öko-Test przeprowadził szczegółowe badania mające na celu określenie wpływu na organizm człowieka chipsów od PepsiCo, Intersnack, Alnatura, Dennree oraz własnych sieci takich jak m.in. Lidl, Aldi, Kaufland, Rewe, Netto, Edeka. Okazało się, że niektóre zawierają szkodliwe dla zdrowia związki - akrylamid, składniki olejów mineralnych, estry glicydowych kwasów tłuszczowych, glikoalkaloidy oraz pestycydy.

Niebezpieczny akrylamid w chipsach

Obecność rakotwórczego akrylamidu wykryto w ośmiu produktach - o dziwo najwięcej było go w tych, które określane są jako "bio". Możliwym wyjaśnieniem jest fakt, że w rolnictwie ekologicznym zakazane jest stosowanie inhibitorów zarazków. Ziemniaki, z których robi się chipsy muszą być przechowywane w niskich temperaturach, jednak jak się okazuje, zimne środowisko zwiększa szanse na gromadzenie się w bulwach cukrów, a te z kolei mogą podwyższyć poziom akrylamidu podczas smażenia.

Składniki oleju mineralnego w chipsach

Ponadto w laboratorium dowiedziono, że w chipsach ekologicznych obecne są także komponenty oleju mineralnego, które w nadmiarze gromadzą się w organizmie. Jak podają eksperci, mogą one zawierać rakotwórcze związki. Są to zanieczyszczenia, które kategorycznie nie powinny być obecne w żadnych produktach spożywczych.

Estry glicydowe kwasów tłuszczowych w chipsach

W czterech rodzajach chipsów "bio" wykryto również estry glicydowe. Czy są one niebezpieczne dla zdrowia? Zdecydowanie tak, ponieważ w organizmie mogą przekształcać się w glicydol - związek rakotwórczy i mutagenny. Powstaje on m.in. podczas rafinacji olejów i tłuszczów roślinnych.

Jakie są konsekwencje spożywania chipsów?

Nie od dziś wiadomo, że chipsy czy po prostu - smażone w głębokim tłuszczu ziemniaki to nie tylko bomba pustych kalorii, ale także jedna z najgorszych przekąsek jakie możemy sobie zafundować. Są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych zwiększających poziom złego cholesterolu we krwi i przyczyniających się do chorób serca. Ponadto skażone toksycznymi substancjami chipsy mogą zawierać solaninę czy chakoninę, których spożycie - szczególnie w większych ilościach skutkuje szeregiem dolegliwości - nudnośniami, wymiotami czy biegunką. Ponadto jedzone regularnie mogą przyczynić się do zwiększonego ryzyka wystąpienia wielu chorób - również tych nowotworowych.