Uprawa wrzosów nie należy do skomplikowanych i niskim nakładem pracy możemy sobie urządzić ciekawą kompozycję roślinną. Z drugiej strony mają też wymagania, którym sprostanie jest niezbędne, ponieważ w przeciwnym razie możemy zapomnieć o pięknej ozdobie. Wrzosy powinny być sadzone w próchniczych, żyznych i kwaśnych glebach . Z drugiej strony trzeba wybierać im odpowiednie miejsce, czyli takie, gdzie nie ma wysokiego poziomu wilgoci, co sprawi, że szybko obumrą. Oczywiście, zadanie mamy ułatwione, jeśli wrzosy są sadzone w doniczkach, ponieważ wtedy łatwiej kontrolować nie tylko poziom wilgotności oraz pH gleby.

Skoro wiemy już, gdzie sadzić wrzosy, to teraz czas poznać tajniki ich nawożenia. Okazuje się, że jeden odpadek z naszej kuchni sprawdzi się idealnie. Chodzi o fusy kawy , które często znajdują zastosowanie w uprawie roślin kwasolubnych, więc mogą również poprawić kondycję krzewinek. Warto widzieć wcześniej, jak je wykorzystać, aby nie zniszczyć naszych roślin.

Okazuje się, że rozsypanie ich bezpośrednio pod wrzosami może nie być najlepszym pomysłem, ponieważ mogą z czasem gnić, a to sprzyja zamieraniu roślinek. Oczywiście, z fusów kawy nie trzeba rezygnować, ale ich zastosowanie ma sens wyłącznie w trakcie umieszczania sadzonek w ogrodzie lub doniczce, tylko muszą być wymieszane z ziemią.

Wrzosy mogą zdobić ogród aż do późnej jesieni 123RF/PICSEL

Wiemy już, że fusy z kawy są dobre dla wrzosów, ale nie tylko one mogą być dobroczynne dla naszych roślin. Dlatego od czasu do czasu można zastosować nawóz w płynie. Po co warto sięgnąć? Zamiast fusów dobrze sprawdzi się sama kawa, ale wcześniej trzeba ją rozcieńczyć z wodą (w stosunku 1:10). Nawóz w takiej formie może być stosowany raz w miesiącu, ale tylko w okresie wegetacyjnym.