Zanim będziemy mogli beztrosko wybierać najładniejszą doniczkę i testować domowe odżywki do kwiatów, musimy dobrze poznać wymagania storczyków. Kluczowe staje się przeanalizowanie warunków, w których rozwijają się naturalnie.

Storczyki pochodzą z tropikalnych lasów deszczowych . Panuje tu specyficzny klimat, który przekłada się na wymagania orchidei w warunkach domowych. Roślinom należy zapewnić wysoką wilgotność powietrza, dostęp do rozproszonego światła oraz umiarkowaną temperaturę mieszczącą się w przedziale 18-25°C.

Jaka ziemia do storczyka sprawdzi się najlepiej? Od tego zależy powodzenie uprawy

Nawet najbardziej dorodny okaz może szybko stracić urok, przedwcześnie przekwitnąć i zgnić, jeśli nie zadbasz o właściwe podłoże dla storczyka . W naturalnym środowisku gruntem dla ich wzrostu jest nie gleba, a inne rośliny. Rozwijają się na drzewach, dzięki czemu ich korzenie mają stały dostęp do powietrza. W domach trudno będzie osiągnąć efekt tropikalnej dżungli, więc tym bardziej musimy postarać się zapewnić storczykom ziemię, w której będą mogły rosnąć zdrowo i kwitnąć obficie .

Przygotowujesz się do uprawy storczyka w domu? Może trafił w twoje ręce jako podarek i po raz pierwszy będziesz przeprowadzać przesadzanie rośliny? Niezależnie od okoliczności, skup się na podłożu. Wybór nie może być dziełem przypadku. Unikaj gleb bogatych w torf i kompost. Pod żadnym pozorem nie decyduj się na ziemię ogrodową albo uniwersalną do kwiatów doniczkowych. Jest więcej niż pewne, że okaże się zbyt ciężka i z biegiem czasu ukaże swoją skłonność do magazynowania wody. Nadmiar wilgoci skutkuje gniciem korzeni storczyka i podatnością na choroby grzybowe.