Wrzesień, zwiastując niespieszne jeszcze nadejście nieco chłodniejszych dni, zmienia oblicze przydomowego ogródka. Wrzesień jest dla ogrodnika pracowitym i intensywnym czasem zbiorów i pielęgnacji, a spadek temperatury, nieco kapryśniejsza aura i przebarwiające się gdzieniegdzie liście są jasnym sygnałem, że wkrótce powitamy kolejną porę roku.

Dla ogrodników to sezon, kiedy muszą jeszcze mocniej zakasać rękawy. Przed nim bowiem jeden z intensywniejszych momentów w działkowej przygodzie.

Jakie prace w ogrodzie we wrześniu? O tych nie możesz zapomnieć

Wraz ze zmianą kartek w kalendarzu warto nieco łaskawszym okiem spojrzeć na rosnące w ogrodzie rośliny. Te, które przez całe lato cieszyły oko właściciela swoim wyglądem, wymagają teraz nieco opieki - po to, by za rok po raz kolejny zachwycały ilością barw i form. Te, które wciąż nie mają zamiaru odpuszczać swojego intensywnego wzrostu proszą o uwagę - po to, by móc przetrwać nadchodzącą zimę.

Czas więc zabrać się do pracy. Wrzesień w ogrodzie to idealny moment na porządki, zadbanie o trawnik i grządki, a także sadzienie roślin cebulowych, które wiosną ozdobią rabaty kolorami. Przede wszystkim jednak we wrześniu do ogrodu należy udać się z motyką i koszykiem. To bowiem wciąż czas zbierania plonów: na czele z jabłkami, gruszkami, śliwkami, winogronami, marchewką, cebulą czy burakami. To też odpowiedni czas na wykopanie ziemniaków i zbieranie dyń.

Co można siać w ogrodzie we wrześniu? Na wiosnę sobie podziękujesz

We wrześniu warto też nieco intensywniej pomyśleć o przyszłorocznej ozdobie ogrodu - wybierając zarówno rodzaj kwiatów, które wraz z nadejściem pierwszych, wiosennych dni rozkwitną na działce, jak również miejsce, w którym się pojawią.

Jesień to bowiem idealna pora na zasadzenie wiosennych roślin cebulowych: krokusów, hiacyntów, narcyzów czy tulipanów. Należy jednak pilnować istotnych terminów - cebulki powinny trafić do ziemi jeszcze przed nadejściem przymrozków. Tylko to da im szansę ukorzenienia się przed zimą. Miejscem, w którym poczują się najlepiej, będzie dobrze nasłonecznione z niezbyt wilgotną glebą.

Co należy zrobić w ogrodzie jesienią? Złap za sekator

Początek września to dodatkowo ostatni dzwonek do posadzenia rozsad dwuletnich roślin ozdobnych: bratków, dzwonków ogrodowych, malw, niezapominajek czy stokrotek. W tym okresie do ogrodów i wnętrz mieszkań wkracza również prawdziwy, jesienny król - wrzos. Chcąc zasadzić go na działce, warto wybrać dobrze nasłonecznione miejsce z kwaśną, dobrze przepuszczalną glebą.

We wrześniu do ogrodów zawita wrzos. Przy odpowiedniej opiece będzie piękną ozdobą 123RF/PICSEL

Wrzesień jest również odpowiednim czasem na sadzenie drzew i krzewów. To też ostatni w tym sezonie moment na przystrzyżenie formowanych żywopłotów. Kiedy pogoda będzie więc sprzyjać - a za oknem będzie ciepło i słonecznie - warto ruszyć do ogrodu z nożycami, poddając rośliny pielęgnacyjnemu cięciu. To przyda się też krzewom róż, które powtarzają kwitnienie. Systematycznie usuwanie więdnących kwiatów sprawi, że rośliny będą dłużej wypuszczały kolorowe kwiatostany.

Odpuścić należy jednak cięcie drzew i krzewów. W ten sposób rośliny pobudzone zostaną bowiem do wypuszczania nowych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą i przemarzną. Wcale im więc nie pomożemy - wręcz przeciwnie, możemy im zaszkodzić.



Co robić na działce we wrześniu? Zwróć uwagę na trawnik

Po zakończonym lecie uwagi potrzebuje także przydomowy trawnik. Nie warto jeszcze rezygnować z systematycznego koszenia. Możemy robić to, jeśli pogoda sprzyja wzrostowi trawy, raz w tygodniu. Podobny zabieg przeprowadzać należy do drugiej połowy października - to bowiem moment, w którym najczęściej odkładamy kosiarki.

Jakie prace w ogrodzie we wrześniu? O tych nie możesz zapomnieć 123RF/PICSEL

Pozbierać warto też suche liście, gałęzie i chwasty, a po skoszeniu trawnika przeprowadzić jego aerację, napowietrzając glebę i poprawiając jej strukturę. Przyspieszy to regenerację murawy po zimie. Zeschnięte liście przeznaczyć można na kompost - zamienią się bowiem w dobrą ziemię liściową. Tę wykorzystać można kolejno do okrywania wrażliwych na mróz bylin i krzewów, pamiętając przy tym, że podobny zabieg należy wykonać dopiero po przymrozkach (inaczej staną się miejscem gniazdowania nornic).

Wrzesień charakteryzuje się nieco kapryśniejszą, niekiedy znacznie chłodniejszą aurą - a pod koniec miesiąca często występują już pierwsze przymrozki. Kwitnące rośliny sezonowe, na czele z oleandrami, pelargoniami czy fuksjami, zanim nadejdą mrozy, należy przenieść więc z balkonów lub tarasów do pomieszczeń. Warto zadbać też o te rośliny, które na stałe rosną w ogrodzie - zapewniając im dodatkową warstwę izolacyjną, przez co ochronimy je przed niskimi temperaturami, silnym wiatrem i śniegiem. Wystarczy usypać kopczyki ziemi lub okryć je ściółką.

