Szarzenie obrusu? Oto możliwe przyczyny

Dlaczego obrusy szarzeją? Oto pytanie, na które wiele osób zadaje sobie pytanie, a odpowiedź nigdy nie jest jednoznaczna. Tkaniny tracą swoją biel w wyniku albo użytkowania (kiedy brud wnika w głąb splotów), albo niewłaściwego przechowywania. Wystarczy już odrobina wilgoci w szafie, aby tkaniny straciły swój nienaganny wygląd. Oczywiście, czasami sami jesteśmy winni tego, że obrus lub białe ubrania nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wystarczy, że nie segregujemy tkanin albo pierzemy w zbyt wysokiej temperaturze i przepis na utratę bieli gotowy.

Reklama

Polecamy: Włóż do pralki i naciśnij odpowiedni guzik. Tak szybko wysuszysz pranie

Wideo Ekologicznie: Soda oczyszczona w domu

Wybielanie obrusu na święta. To pestka

Zanim pobiegniemy do sklepu po nowy obrus, dajmy sobie jeszcze jedną szansę, aby go wybielić. W takim przypadku lepiej sięgnąć po domowe sposoby i specyfiki, które nie nadwyrężą domowego budżetu. Co warto mieć na uwadze? Najlepiej od razu obrus namoczyć w ciepłej wodzie z dodatkami:

sody oczyszczonej,

octu spirytusowego,

soku z cytryny lub kwasku cytrynowego,

wody utlenionej.

Wszystkie te produkty mają moc wybielającą. Wystarczy zafundować tkaninom taką całonocną kąpiel, a później wyprać tak, jak zwykle w pralce. Czasami warto nastawić po wypraniu drugi cykl samego płukania, aby tkaniny były nie tylko białe, ale również delikatne.



Sprawdź: Czy baterie wciąż nadają się do użytku? Prosty test wskaże poziom naładowania

Metoda naszych babć. Obrus biały jak nigdy

Zdjęcie Jeśli na obrusie pojawiły się zażółcenia to nie trzeba spisywać go na straty / 123RF/PICSEL

Jeśli hołdujemy metodom, które stosowały nasze babcie, to mamy również jedną propozycję. One z kolei sięgały po zsiadłe mleko, które mieszały z wodą i w takiej kąpieli płukały obrusy. Wystarczy do miski wlać mleko z wodą w proporcji 1:10 i w mieszkance moczyć obrus przez całą noc. Rano wystarczy jedynie go wyprać i cieszyć się jego bielą.

Pamiętajmy również o tym, aby obrus dokładnie wysuszyć i nie wkładać go do szafy, kiedy jest jeszcze wilgotny. Jeśli nie mamy takiej możliwości, warto go wyprasować przed złożeniem i schowaniem.

Zobacz: Dodaj do wody i umyj szafki kuchenne. Tłuszcz spłynie bez szorowania