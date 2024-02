Mycie okien bez przeszkód? Sprawdź pogodę

Co zrobić, aby szybko uporać się z brudnymi oknami? Trzeba sprawdzić pogodę i dopiero wtedy zabrać się za sprzątanie. Jeśli wybierzemy złą aurę, dołożymy sobie niepotrzebną robotę i tylko zaczniemy się denerwować. Jaka jest idealna pogoda do mycia okien? Najlepiej zrobić to po południu, kiedy jest ciepło i pochmurnie. Pamiętajmy, że promienie słońca, które mogą padać na myte szyby, spowodują, że szybko powstaną smugi. Unikajmy również wietrznej pogody i oczywiście deszczu: one również nie sprzyjają czystym oknom.

Mycie okien jest ważne nie tylko po to, aby wpuścić więcej światła do domu albo by odhaczyć kolejny obowiązek przed świętami. To także doskonały moment na sprawdzenie stanu ram, okuć, mechanizmów, czy uszczelek i ewentualnie na ich reparację.

Jak myć okna? Niby banalna czynność, ale...

Mycie okien wydaje się dla większości nieskomplikowaną czynnością, ale istnieją co najmniej dwie szkoły jego wykonywania. Pierwsza z nich zakłada, aby myć je wyłącznie zwykłą, ciepłą wodą, ale za pomocą namoczonej ścierki z mikrofibry lub nylonowymi rajstopami (patent naszych babć). Druga szkoła zakłada dodanie do wody odrobinę płynu do mycia naczyń. Oba patenty sprawdzą się wyłącznie wtedy, kiedy nasze okna są myte regularnie, a jeśli sprawę zaniedbaliśmy, trzeba sięgnąć po mocniejsze środki.

Co warto mieć na uwadze? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po prostu po płyn do mycia szyb. Ale jeśli i on nie daje sobie rady z zabrudzeniami na oknach po zimie, to warto sięgnąć po sprawdzony ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą, ale w stosunku 1:1, by całość mogła doczyścić bardzo brudne okna.

Wypróbuj patent. Brud nie będzie osiadał na oknach

Jeśli już chcemy umyć nie tylko dobrze okna, ale także chcemy, by był czyste na dłużej, wystarczy sięgnąć po stary patent, czyli glicerynę. Ona na oknach utworzę cienką warstwę, która zapobiegnie osiadaniu brudu w przyszłości. Wystarczy do wiadra lub miski z wodą dodać łyżkę czystej gliceryny. Jeśli nie mamy jej pod ręką, to można w zastępstwie użyć płynu do płukania tkanin lub zimowego płynu do spryskiwaczy, ponieważ oba produkty mają w składzie glicerynę.

