Co zamiast suszarki? Czy można wysuszyć ubrania w pralce?

Polacy coraz częściej kupują urządzenia piorąco-suszące lub też po prostu oprócz pralki doposażają się w urządzenie służące do suszenia ubrań. To niebywałe udogodnienie, dzięki któremu oszczędzamy czas przeznaczony na wyschnięcie odzieży i pozbywamy się problemu rozwieszania mokrych ubrań na grzejnikach czy rozkładanych suszarkach. Jednak planując kupno suszarki do ubrań, musimy liczyć się ze sporym wydatkiem, dlatego znaczna część społeczeństwa nie może pozwolić sobie na taki luksus. Nie każdy też ma możliwość skorzystania z suszarni. Jeśli zajdzie potrzeba wysuszenia "na szybko" jakiejś części naszej garderoby, okazuje się, że z powodzeniem możemy skorzystać z pewnego triku z wykorzystaniem zwykłej pralki. Potrzebujesz tylko dobrego, dużego ręcznika kąpielowego.

Suszenie prania w domu

Życie i styl Prosty sposób na miękkie pranie. Wsyp to do pralki zamiast płynu do płukania Jeśli chcemy, żeby pranie w domu szybciej wyschło, warto najpierw zacząć od pralki. Przede wszystkim nie powinno się wypełniać bębna po brzegi, ponieważ ubrania nie zostaną zbyt dobrze odwirowane, a do tego będą pogniecione. Najlepiej załadować pralkę do ¾ pojemności, dzięki czemu pranie będzie już praktycznie suche. Dla lepszego efektu można również powtórzyć wirowanie. Niektórzy doradzają także przed włączenie wirowania, dorzucenie do prania piłeczek tenisowych, które podczas pracy urządzenia będą się odbijać od bębna i usuwać nadmiar wilgoci z miejsc takich jak szwy, ściągacze czy wewnętrzne partie ubrań.

Jak wysuszyć odzież w pralce?

Po wyjęciu ubrania z pralki sięgnij po duży, czysty, chłonny i suchy ręcznik łazienkowy (im większy, tym wchłonie więcej wody), owiń nim delikatnie odzież i włóż z powrotem do pralki. Następnie nastaw program wirowania, a obroty dostosuj do wskazówek umieszczonych na metce odzieży, którą chcesz wysuszyć. Pamiętaj, że im wyższe obroty, tym dokładniej wysuszysz daną rzecz. Włącz pralkę i poczekaj do momentu zakończenia pracy pralki.

Zdjęcie Podczas wirowania niemal cała wilgoć z ubrania przeniknie do ręcznika / INTERIA.PL

Jaki przyniesie to efekt? Zetknięcie suchej tkaniny z mokrą pomaga odsączyć z niej wodę. I tak podczas wirowania niemal cała wilgoć z ubrania przeniknie do ręcznika. Po wyjęciu z pralki odzież będzie sucha albo na tyle sucha, że po kilku minutach dosuszania na grzejniku, można ją swobodnie założyć.

