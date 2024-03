Spis treści: 01 Czym czyścić szafki kuchenne?

02 W jakiej kolejności myć szafki kuchenne?

03 Jak pozbyć się tłustego osadu?

04 Jak usunąć tłuszcz z szafek za pomocą wody amoniakalnej?

Czym czyścić szafki kuchenne?

Zabrudzenia z szafek kuchennych potrafią przysporzyć kłopotów i bywają trudne w usunięciu. Kiedy zabierasz się do generalnego sprzątania, warto postawić na domowe środki czystości, takie jak soda oczyszczona czy płyn do mycia naczyń. Są to specyfiki, które nadają się do sprzątania na bieżąco, ale też do brudu zalegającego od dłuższego czasu. Jak przygotować mieszankę?

Naszykuj małą miskę z letnią wodą i dodaj do niej sodę oczyszczoną lub płyn do mycia naczyń (proporcje 2:1). Składniki wymieszaj ze sobą dokładnie, a potem gąbką delikatnie umyj szafki kuchenne. Nie pomijaj żadnych elementów, wyszoruj wszystkie półki, klamki, blaty oraz fronty mebli. Na koniec całość przetrzyj do sucha ręcznikiem papierowym, pamiętaj o kierunku prawidłowego przecierania, czyli "od góry do dołu".

By zapobiec gromadzeniu się tłustego osadu z tłuszczu i grubej warstwy kurzu, myj szafki kuchenne na bieżąco. Po każdym przyrządzaniu posiłku sprzątaj brudny i lepki blat, a dwa razy w tygodniu przemyj wilgotną szmatką całką powierzchnię mebli kuchennych. Istotne jest również bieżące czyszczenie piekarnika i kuchenki gazowej. To samo dotyczy zmywarki, z której może wydobywać się zapach resztek jedzenia. Nie trzymaj w niej zbyt długo brudnych naczyń i puszczaj co dwa tygodnie pusty cykl prania.

W jakiej kolejności myć szafki kuchenne?

By efekty sprzątania szafek kuchennych były jak najlepsze, pamiętaj o odpowiedniej kolejności ich szorowania. Złota zasada mówi, by robić to "od góry do dołu", gdyż kurz znajdujący się najwyżej nie spadał na wyczyszczoną wcześniej powierzchnię.

Górna część szafek jest niestety często pomijana, co jest błędem, gdyż właśnie w tym miejscu znajduje się dużo kurzu. Powierzchnie znajdujące się najwyżej przetrzyj w pierwszej kolejności za pomocą wilgotnej gąbki. Użyj do tego wcześniej przygotowanego roztworu na bazie płynu do mycia naczyń czy sody oczyszczonej.

Zdjęcie Do czyszczenia szafek kuchennych zastosuj sodę oczyszczoną z mydłem / 123RF/PICSEL

Kolejny etap to dokładne wyczyszczenie wszystkich półek. Wyjmij z nich naczynia i inne nagromadzone przedmioty. Sprawdź, czy są one niezbędne, a potem przetrzyj je wilgotną szmatką. By zapobiec nadmiernemu brudzeniu się półek, połóż tam specjalne maty. Uchronią one wnętrze mebli przed porysowaniem i zapobiegają przemieszczaniu się przedmiotów. Na sam koniec umyj dokładnie fronty szafek kuchennych.

Jak pozbyć się tłustego osadu?

Jeśli domowe środki czystości zawodzą, do pozbycia się tłustego osadu z szafek kuchennych wykorzystaj ocet. Produkt ten ma właściwości rozmiękczające brud, co sprawi, że będzie on łatwiejszy do usunięcia. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 1: 2, a następnie przelejesz do butelki z atomizerem. Substancje rozprowadź równomiernie po zatłuszczonych miejscach i pozostaw na kwadrans. Po upływie czasu przetrzyj szafki kuchenne wilgotną szmatką spryskaną płynem do szyb. Na sam koniec wytrzyj wszystko do sucha ręcznikami papierowymi. Używając octu, uważaj szczególnie na powierzchnie drewniane i lakierowane.

Jak usunąć tłuszcz z szafek za pomocą wody amoniakalnej?

Z zatłuszczonymi szafkami poradzi sobie również woda amoniakalna. Łyżkę tego specyfiku wlewamy do garnka z litrem wody i w uzyskanej mieszance moczymy szmatkę. Przecieramy nią powierzchnię mebli, następnie powtarzamy zabieg z użyciem samej wody i wycieramy szafki do sucha. Woda amoniakalna usunie nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia z tłuszczu.