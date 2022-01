Wyrzucasz fusy po kawie? Przeczytaj, a nigdy już tego nie zrobisz!

Porady

Dołącz do nas:

Kultura niemarnowania w połączeniu z szalejącymi cenami żywności skłania do kreatywności i dbałości o pełne wykorzystanie kupionych produktów spożywczych. Jednym z tych, który daje ogromne możliwości jest kawa. Polacy lubią delektować się jej smakiem i aromatem. Warto wiedzieć, że fusy powstałe po jej przygotowaniu to świetny produkt do pielęgnacji ciała i skuteczny detergent. Pomogą zneutralizować przykre zapachy i pozbyć się szkodników. Sprawdź, jak możesz wykorzystać fusy po kawie, a już nigdy ich nie wyrzucisz!

Zdjęcie Nie wyrzucaj fusów po kawie! Można je wykorzystać na wiele sposobów / 123RF/PICSEL