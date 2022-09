Wyrzucasz spleśniałego pomidora? Błąd! Tracisz dobry nawóz do roślin

Pleśń, czyli po prostu konkretny rodzaj grzybów pojawia się w warunkach domowych wyjątkowo często. Rozwija się w postaci nitkowatych strzępek i wydziela groźne mikotoksyny, które ułatwiają jej odpowiednie rozprzestrzenienie się i utwierdzenie w podłożu. Gdy pojawia się na warzywach i owocach, to znak, że nie możemy ich już jeść i większość z nas wyrzuca zakażone produkty do śmieci. To błąd, bo mogą nam się jeszcze przydać!

Spleśniały pomidor nie musi wcale wylądować w koszu na śmieci - powodzeniem możemy dać mu bowiem drugie życie i, zgodnie z ideą zero waste, wykorzystać go np. jako nawóz dla roślin!

W tym celu należy odłożyć miąższ i skórkę pomidora do stojącego w ciepłym miejscu pojemnika, do którego można wrzucać także inne resztki żywności, zdatne do kompostowania. Nasionka z pomidora można natomiast zasadzić w doniczce - po jakimś czasie wyrośnie z nich piękny, pomidorowy krzaczek.

Spleśniały pomidor do doniczki

Zdjęcie Pomidor pokryty pleśnią nie nadaje się do spożycia, ale możemy wykorzystać go w innym celu / 123RF/PICSEL

Spleśniały pomidor dostanie drugie życie także wtedy, gdy pokroimy go w plastry i kawałki i tak powstałe sadzonki umieścimy w doniczce. Doniczkę należy trzymać w cieple, najlepiej w domu i w pełnym słońcu, a gdy roślinka podrośnie i łodyżka stanie się gruba i sztywna, przesadzić ją do ziemi lub do skrzynki, którą umieścimy na balkonie - pod warunkiem jednak, że jest już ciepło i temperatura nie spada poniżej 15 stopni.

