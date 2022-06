Sezon na rzodkiewkę trwa w najlepsze. To zdrowe, pełne wartości odżywczych warzywo cenione było już w Egipcie i podawane na dworze faraonów. Dziś trudno wyobrazić sobie letnią kuchnię bez rzodkiewki, która smakuje świetnie zarówno na kanapkach jak i w sałatkach czy przystawkach. Wiele osób ceni sobie także smak rzodkiewki kiszonej.

Rzodkiewka jest wyjątkowo zdrowa. To bogate źródło takich składników odżywczych jak:

witamina A C i K

witaminy z grupy B

cynk

fosfor

magnes

potas

żelazo

kwas foliowy

Co ważne, jest również niskokaloryczna, więc z powodzeniem sięgać po nią mogą osoby na diecie. Rzodkiewka znana jest ze swoich antynowotworowych właściwości, wspiera pracę układu pokarmowego, obniża ciśnienie krwi, a nawet pomaga w leczeniu żółtaczki. Rzodkiewka działa również moczopędnie, zapobiega cukrzycy i obniża cholesterol.

Rzodkiewka jest niestety warzywem dość nietrwałym - szybko traci jędrność i staje się pomarszczona. Oczywiście nawet wtedy jest ona w dalszym ciągu zdatna do spożycia, ale świeża smakuje najlepiej!

Większość z nas trzyma świeżą rzodkiewkę pod ręką - na blacie lub kuchennym parapecie - niestety jest to błąd. Rzodkiewka powinna być bowiem trzymana w lodówce - zaraz po zakupie można ją umyć i odciąć końcówki, a następnie włożyć do pudełka na żywność.

Istnieje jeszcze jeden sposób na przedłużenie świeżości rzodkiewki - to prosty trik, który sprawi, że długo nie straci smaku!

Prosty patent seniorki! Rzodkiewka długo będzie świeża

Sposób na przedłużenie świeżości rzodkiewki jest prosty - zaraz po zakupie należy ją umyć, odciąć wszystkie liście, włożyć do słoika i zalać zimną wodą. Następnie należy zamknąć słoik i wstawić go do lodówki.

WAŻNE: Należy codziennie wymieniać wodę w słoiku!

Tak przechowywana rzodkiewka jest chrupka, nie traci smaku i można się nią cieszyć jeszcze przez wiele dni!

