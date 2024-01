Spis treści: 01 Storczyk w domu. Sprawdź, czy ma u ciebie dobrze

Storczyk w domu. Sprawdź, czy ma u ciebie dobrze

Co trzeba wiedzieć o pielęgnacji storczyków w domu? Tak naprawdę niewiele potrzeba, aby rósł pięknie. Przede wszystkim wymaga jasnego miejsca w domu oraz odpowiedniej dawki wilgoci: podlewania i zraszania. Oczywiście, z racji tego, że storczyki intensywnie kwitną, to muszą być one zasilane nawozami, aby miały nie tylko siłę do wytwarzania nowych pąków, ale także po to, aby zdrowo rosły.

Czasami jednak - pomimo najszczerszych starań - storczyki mogą być mizerne: nie wytwarzać nowych liści, łodyg i w ogóle przestać kwitnąć. Roślina w takiej kondycji nie zachęca do dalszej uprawy, ale póki jeszcze nie uschła, to można jej jeszcze pomóc i postawić na... sok z cytryny!

Sok z cytryny do storczyków. Dlaczego warto stosować?

Niektórych sok z cytryny dodany do storczyków może zadziwić. Otóż takie rozwiązanie ma poważne uzasadnienie w uprawie tych przepięknych. Dlaczego? Wszystko dlatego, że storczyki najlepiej prezentują się wtedy, gdy ich podłoże nieco kwaśny odczyn pH. Niestety, z czasem może dojść do jego neutralizacji, a wtedy storczyk po prostu gorzej czerpie składniki odżywcze, a tym samym może stać się łatwiejszym łupem dla szkodników.

Zdjęcie Wystarczy kilka kropel soku z cytryny, aby sprawić, żeby storczyk znów był piękny / 123RF/PICSEL

Jak stosować cytrynę do storczyków?

Jak skorzystać z właściwości cytryny do storczyka? To niezwykle proste. Za każdym razem, kiedy podlewamy roślinę, w wodzie wystarczy wymieszać kilka kropel soku z owocu. Oczywiście, podłoże również można zakwasić również... kawą! Tutaj proporcje są takie same: wystarczy wyłącznie kilka kropel, a takie odżywki mogą sprawić, że storczyk znów będzie w pełnej krasie.

