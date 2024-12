Kos Turdus merula jest gatunkiem średniej wielkości ptaka z rodziny drozdowatych . Samce charakteryzują się całkowicie czarnym upierzeniem z jaskrawym, żółto-pomarańczowym dziobem i obwolutom oczu. Samice mają już bardziej maskujące zabarwienie, ich pióra są w różnych odcieniach brązu. Kos jest stałym bywalcem parków i ogrodów . W Europie Środkowej część populacji opuszcza tereny lęgowe na zimę i wędruje do Europy Południowej oraz Afryki Północnej. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech kosa jest jego piękny śpiew , zakończony charakterystycznym trelem lub fletowymi dźwiękami.

Kos to jeden z najbardziej charakterystycznych ptaków w Europie. Słynie z melodyjnego śpiewu, który wielu ornitologów porównuje do jazzu ze względu na jego złożoność i improwizacyjny charakter. Samce kosa zaczynają śpiewać niekiedy już pod koniec lutego, jednak szczególnie aktywne są wiosną i latem. Repertuar ich dźwięków jest niezwykle bogaty, co czyni je prawdziwymi muzykami w ptasim świecie.