Jak wygląda rudzik?

Rudzik to niewielkich rozmiarów ptak, który gabarytami może przypominać wróbla. Jego ciało może osiągać długość ok. 14 cm, a waga tego ptaka to ok. 14-18 g. Nazwa rudzik nawiązuje bezpośrednio do plamki koloru rudo-pomarańczowego, która znajduje się na piersi ptaka. Ponadto rudzik posiada stosunkowo cienki, ale za to bardzo ruchliwy ogon.

Gdzie można spotkać rudzika?

Rudziki zakładają swoje gniazda w gęstych krzewach i trawach, blisko powierzchni ziemi, a czasami nawet na samym podłożu. Rudzik do budowy gniazda używa liści i korzonków, które następnie obkłada mchem, dlatego jego dom jest bardzo dobrze zakamuflowany. Na miejsce założenia gniazda często wybiera stare ogrody oraz parki.

Jak zwabić rudzika do karmnika?

Rudziki należą do ptaków wędrownych, dlatego część z nich decyduje się przenieść na czas zimy do cieplejszych krajów, ale co ciekawe, do Polski na okres zimowy przylatują rudziki z północy Europy.

Rudziki na ogół zajadają się owadami i ich larwami, a swojego pożywienia wyszukują w zaroślach. Nie pogardzą również ślimakiem, dlatego mogą pełnić przydatną rolę w ogrodzie, zmniejszając ryzyko niszczenia naszych roślin przez wspomnianego mięczaka.

Jesienią i zimą dostęp do owadów jest dla rudzika zdecydowanie trudniejszy, dlatego w jego menu królują nasiona i owoce. Chcąc dokarmiać rudzika podczas zimy, musimy zdawać sobie sprawę, że ten ptak nie przepada za wysoko zawieszonymi karmnikami.

Odpowiednim pokarmem dla rudzika będzie m.in. słonecznik, rodzynki, płatki owsiane, rozdrobnione jabłka, jagody i jarzębina. Jednym z największych przysmaków rudzika są suszone larwy mącznika. Bez problemu kupimy je w sklepie zoologicznym.

Rudziki zakładają gniazda nisko nad ziemią 123RF/PICSEL

Kiedy i jak dokarmiać ptaki?

Specjaliści z Lasów Państwowych informują, że w zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest ciągłość dokarmiania. "Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia. Kilkakrotne dostarczenie pożywienia wystarczy, by ptaki zaczęły utożsamiać konkretne miejsce ze źródłem jedzenia. Przerwanie dokarmiania byłoby wtedy nieodpowiedzialne, gdyż głodne zwierzęta, zamiast szukać pokarmu, zmarnują czas i energię na oczekiwanie pomocy, która nie nadejdzie" - czytamy na stronie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Międzychód.

Absolutnie nie powinniśmy karmić ptaków chlebem, ponieważ powoduje on u tych zwierząt m.in. biegunki i kwasicę. Zrezygnujmy z podawania jedzenia, które jest np. spleśniałe, a mowa tu o wspomnianym chlebie czy warzywach.

"Nie karmimy ptaków produktami solnymi np.: orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem (...) Nie wolno dawać ptakom nieugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy" - przestrzegają specjaliści z Lasów Państwowych. Ptaki przestajemy dokarmiać wraz z pierwszymi oznakami nadchodzącej wiosny.

