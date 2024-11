Jak przyciągnąć dzięcioła do karmnika? Jeden przysmak zadziała jak magnes

Zimą ten widok potrafi roztopić niejedno serce. O tej porze roku szczególną popularnością cieszą się karmniki. Dzięki temu okoliczne ptaki mają zapewniony dostęp do pożywienia, a my możemy cieszyć oczy tym przyrodniczym spektaklem. Jeśli zapewnimy odpowiednie przysmaki, z zaproszenia do naszego ogrodu może również skorzystać dzięcioł. Jak przyciągnąć go do karmnika?