W Polsce osoby pracujące na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin mogą liczyć na 20 dni urlopu przy stażu urlopowym krótszym niż 10 lat lub 26 dni, jeżeli staż ten wynosi co najmniej 10 lat. Do stażu wliczana jest także edukacja, np. osoby, które mają wykształcenie wyższe, mogą liczyć na dodatkowe 8 lat do stażu.

20 i 26 dni urlopu to maksymalna liczba wolnych dni, z których pracownik może skorzystać w danym roku. Do dyspozycji ma on jednak jeszcze jeden urlop, z którego pracodawca nie ma prawa go odwołać!

Z tego urlopu pracodawca cię nie odwoła. Jak z niego skorzystać?

Chodzi o urlop bezpłatny, który jest po prostu zawieszeniem współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na wskazany okres czasu. Przysługuje on każdemu legalnie zatrudnionemu na umowę o pracę pracownikowi w Polsce. Co ciekawe, mogą się o niego ubiegać zarówno osoby zatrudnione na czas nieokreślony jak i określony.

Okres trwania urlopu bezpłatnego nie jest określony przepisami prawa, liczba dni wolnych nie jest regulowana, więc pracownik ma prawo zawnioskować o bezpłatne wolne, wskazując dowolny przedział czasu.

Jak dostać urlop bezpłatny?

Aby starać się o urlop bezpłatny, wystarczy sporządzić, przygotować i podpisać odpowiedni wniosek. Pracodawca musi następnie go przyjąć i rozpatrzyć, choć ma pełne prawo się do niego nie przychylić. Nie może on natomiast namawiać pracownika do wykorzystania w pierwszej kolejności urlopu wypoczynkowego. Proces ubiegania się i uzyskania urlopu bezpłatnego określa art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.

Pracownik, któremu przyznano już urlop bezpłatny może w każdej chwili wnioskować o jego skrócenie i wskazać o ile dni wcześniej chciałby wrócić do pracy. Pracodawca nie może natomiast wezwać go do wcześniejszego powrotu, chyba, że przebywa na urlopie dłużej niż trzy miesiące z rzędu. Pracodawca nie może również w żaden sposób ingerować w czas trwania bezpłatnego urlopu, który przyznał pracownikowi.

