W tym miesiącu, podobnie jak w poprzednich zarówno ZUS jak i KRUS wypłacą świadczenia w stałe dni miesiąca. W zależności od tego, jak ustalono to przed pierwszą wypłatą, może być to 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 listopada. Decyzja o terminie wypłaty świadczeń dla danego emeryta zapada odgórnie, a termin wybiera ZUS na podstawie terminów, w których wypłaca świadczenia, liczby wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływów ze składek. Nie każdy regionalny oddział ZUS-u realizuje przelewy we wszystkie wskazane dni.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Emeryci i renciści zastanawiają się czasem czy mogą zmienić termin na etapie składania wniosku o emeryturę. Taka zmiana jest możliwa, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ zarówno ZUS jak KRUS nie mają obowiązku spełnić tej prośby. Uzasadnione przypadki to m.in. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom.

Kiedy emerytura wpływa na konto?

Świadczenia wraz z wszystkimi dodatkami muszą znaleźć się na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty.

Wypłaty emerytur w listopadzie: Czy ZUS przewidział dodatki?

Z racji tego, że dodatkowe emerytury w postaci „czternastek” wypłacane są tylko raz w roku, seniorzy nie otrzymają w listopadzie tego dodatku. Efektem będą więc dużo niższe przelewy niż np. we wrześniu. Takie "łyse" świadczenia będą oni otrzymywać aż do lutego 2024 roku.

